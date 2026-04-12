Kroatian MM-rallin Power Stage sekoitti pakan totaalisesti. Kisaa johtanut Hyundain Thierry Neuville ajoi ulos ja hänen kisansa meni täysin pilalle. Dramaattisen loppuratkaisun myötä Toyotan Takamoto Katsuta nousi voittoon ja Sami Pajari toiseksi.
– Amatöörimäinen virhe! MTV Urheilun kommentaattori Jonne Halttunen puhkui studiossa.
Dramaattisten tapahtumien myötä Takamoto Katsuta nousi voitollaan koko rallin MM-sarjan kärkeen. Hän on MM-historian ensimmäinen kuljettajasarjaa johtava japanilainen.
Thierry Neuville jäi kokonaan ilman pisteitä Kroatian viikonlopusta.
Sami Pajarin kakkossija on hänen uransa paras sijoitus MM-sarjan osakilpailussa. Hän on MM-sarjan kokonaispisteissä neljäntenä.
Kroatian MM-rallin lopputulokset:
