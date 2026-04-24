Toyotan Sami Pajari nousi toiselle sijalle Kanarian MM-rallissa sen 4. erikoiskokeella. Suomalaisen tallikaveri Sebastien Ogier oli omaa luokkaansa kyseisellä pätkällä, ja on 5,9 sekunnin kokonaisjohdossa.
Myös päivän ensimmäisen ek:n nopein ollut Ogier tykitti pohjat peräti 4,2 sekunnin erolla tiimikaveriinsa Elfyn Evansiin. Pajari jäi ranskalaisesta viisi sekuntia, mutta nousi tästä huolimatta sijan kokonaiskisassa ohi Takamoto Katsutan.
Pajarin ero takana tulevaan Evansiin on kuitenkin vain 0,1 sekuntia.
– Minulla oli vaikeaa. En pystynyt aikaan, jota hain, tai ainakin tuntuma oli huono, Pajari kommentoi ja toisti näin myös muiden Toyota-kuskien tuntemuksia.