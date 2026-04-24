Toyotan Sami Pajari päätti Kanariansaarten MM-rallin perjantain jaettuun pohja-aikaan näyttävällä yleisöerikoiskokeella jalkapallostadionilla. Suomalainen on rallin kokonaistilanteessa kolmantena.
Kanariansaarten MM-ralli 23.–26.4.
Pe: EK2–8 klo 10.00 alkaen
La: EK9–14 klo 10.05 alkaen
Su: EK15–18 klo 9.20 alkaen
Pajari oli vielä aamujakson jälkeen kisan toisena, mutta menetti sijoja etenkin Oliver Solbergin vahvan otteen myötä.
Päivän päättäneellä erikoiskokeella Pajari oli tismalleen yhtä nopea Takamoto Katsutan kanssa. Kaksikko siis jakoi pohja-ajan.
Kun kisasta on nyt ajettu kahdeksan erikoiskoetta, Pajari on kokonaiskisassa kolmantena. Hän nousi takaisin palkintosijaan päivän viimeisen ek:n myötä.
Kisaa johtaa Sebastien Ogier, toisena on Solberg.
Kanarian MM-ralli jatkuu huomenna lauantaina kuuden erikoiskokeen voimin. Ajopäivä alkaa aamulla klo 10.05.
Kanarian MM-rallin tilanne 8/18 ek:ta: