Kanariansaarten MM-ralli alkoi testierikoiskokeella. Viime vuonna neloisvoiton ottanut Toyota aloitti nytkin sähäkästi.

Ensimmäisellä, kilpailunomaisimmalla vedolla parasta vauhtia piti Oliver Solberg, joka kellotti 0,7 sekuntia paremman ajan kuin edellisestä kisasta sivussa ollut tallikaveri Sebastien Ogier. Elfyn Evans jäi pohjista tasan sekunnin.

Myös sijat neljä ja viisi menivät Toyota-kuljettajille. Neljänneksi parasta vauhtia pitänyt Sami Pajari oli kaksi sekuntia Solbergia hitaampi ja löi MM-sarjaa johtavan Takamoto Katsutan 1,8 sekunnilla.

– Homma alkaa löytyä ralli rallilta. Toivottavasti pystymme ajamaan taas hyvän kisan. Helppoa se ei ole, ei koskaan. Tämä on yksi lempiralleistani, joten toivottavasti saamme hyvän tuloksen, kolmessa edellisessä kisassa palkintopallile yltänyt Pajari sanoi.

Hyundai-kuljettajista nopein oli yli puoleentoista vuoteen ensimmäistä MM-ralliaan pääluokan kalustolla ajava Dani Sordo. Hän jäi 6,26 kilometrin mittaisella pätkällä Solbergin pohjista peräti 6,6 sekuntia, ja M-Sportin kiilasi kymmenyksellä edelle.