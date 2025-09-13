Tuomitut eivät ole tyytyväisiä käräjäoikeuden tuomioon ja aikovat valittaa hovioikeuteen. Video näyttää, miten perussuomalaisten kansanedustaja Juha Mäenpää sai kuulla joutuvansa ulos Provinssi-festivaaleilta Seinäjoella vuonna 2023.

Perussuomalaisten kansanedustaja Juha Mäenpää heitettiin ulos Provinssi-festivaaleilta Seinäjoelta vuonna 2023, kun festivaaliorganisaatio katsoi Mäenpään rikkoneen lausunnoillaan sopimusta festivaalin arvojen kunnioittamisesta. Mäenpää oli muiden Vaasan vaalipiirin kansanedustajien tapaan kutsuttu tapahtumaan kutsuvieraana, jolloin kutsun edellytyksenä on hyväksyä tapahtuman arvot.

Provinssi kuitenkin katsoi, että Mäenpää olisi toiminut mainittujen arvojen vastaisesti, kun tapahtumapäivänä Ilkka-Pohjalainen julkaisi hänen sukupuolen moninaisuuden opettamista koskevaa ohjeistusta kritisoivan kolumninsa.

Mäenpäälle oli lähetetty asiasta myös sähköposti, jossa kirjoitettiin, että kolumninsa perusteella Mäenpään arvot ja kirjoitukset ovat vahvasti ristiriidassa tapahtuman arvojen kanssa. Lopulta festivaaliorganisaatio löysi Mäenpään vaimoineen tapahtumasta ja tämä poistui festivaalilta.

Tapausta puitiin oikeudessa, jossa poistamispäätöksen tehneet miehet saivat tuomion syrjinnästä.

"Perästä kuuluu", kansanedustaja lupasi

Oikeudella oli todisteena tapahtuneesta video, jossa tuomion saanut Provinssin entinen toimitusjohtaja Marko Kivelä ilmoittaa Mäenpäälle, että tämä ei kolumninsa perusteella noudata niitä arvoja, joihin on sitoutunut vip-kutsun saadessaan.

Videolla Mäenpää kysyy useamman kerran, miten hän on rikkonut sovittuja sääntöjä tai mitkä yksityiskohdat tekstissä näin tekevät.

Lopulta tarkempia perusteluja ei Mäenpään toiveista huolimatta käydä läpi ja hän myöntyy tilanteeseen.

– Tää on käsittämätöntä, mutta ei mitään, minä poistun täältä – ja perästä kuuluu, hän toteaa videon päätteeksi.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu ei olisi tuominnut festarijärjestäjiä

Yhdenvertaisuusvaltuutettu antoi asiassa oman lausuntonsa osana oikeusprosessia. Lausunnossa korostetaan, että tuomion antavat tuomioistuimet, ei valtuutettu.

– Yhdenvertaisuutta loukkaavien tekojen arviointi kuuluu ensisijaisesti esitutkintaviranomaisille, syyttäjille ja viimekädessä riippumattomille tuomioistuimille. Valtuutettu ei näin ollen ota suoraan kantaa siihen, ovatko epäiltynä olevat henkilöt syyllistyneet rikokseen.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu oli sitä mieltä, että festivaalin kansanedustajalle esittämällä poistumispyynnöllä on pyritty suojaamaan ja edistämään perus- ja ihmisoikeuksia, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa, mikä on yhdenvertaisuuslain mukainen hyväksyttävä tavoite.

Tavoite ei kuitenkaan oikeuta kohtuuttomia keinoja, ja toimien pitää olla oikeasuhtaisia, eli eivät tilanteessa epäasianmukaisia tai ylimitoitettuja, tai jos tavoite voidaan saavuttaa jollakin muulla keinolla, joka on paremmin sopusoinnussa yhdenvertaisen kohtelun kanssa. Valtuutetusta ylilyöntiä ei ollut tapahtunut.

– Koska esitutkintapöytäkirjasta ilmenee, että asianomistajaa ei ole estetty osallistumasta Provinssi-festivaaliin maksavana asiakkaana, katsoo valtuutettu, että keino tavoitteen saavuttamiseksi on ollut oikeasuhtainen.

Mäenpää sai korvaukset

Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus oli kuitenkin eri mieltä. Se tuomitsi Provinssirockin festivaaliorganisaatiossa toimineen mieskolmikon syrjinnästä tiistaina. Miehet saivat sakkorangaistukset.

Oikeus kiinnitti erityistä huomiota siihen, että Mäenpää oli poistettu tapahtumasta usean järjestyksenvalvojan ohjaamana niin, että se oli usean kutsuvieraan nähtävissä. Lisäksi oikeus huomioi, että asiaa käsiteltiin julkisuudessa laajalti. Oikeus katsoi, että Mäenpää oli näin asetettu ilmeisen eriarvoiseen ja muihin kutsuvieraisiin ja asiakkaisiin nähden olennaisesti huonompaan asemaan.

Oikeus katsoi myös, että Mäenpään kolumni oli liittynyt kiinteästi arvoihin ja niiden pohjalta käytävään yhteiskunnalliseen keskusteluun. Tämän vuoksi syrjinnälle ei ollut hyväksyttävää syytä.

– Kutsu on peruutettu yhteiskunnallisen ja poliittisen toiminnan vuoksi, mikä käytännössä rajoittaa perustuslaissa turvattua sananvapauden käyttöä, tuomiossa perustellaan.

Sakkojen lisäksi miehet määrättiin maksamaan Mäenpäälle 1600 euroa kärsimyskorvauksia.

Kansanedustaja Juha Mäenpää kertoo MTV Uutisille olevansa tyytymätön kärsimyskorvausten suuruuteen. Hän kertoo, että tapahtuma-aikaan hänen tarkoituksensa oli vanhan maatilansa lampolan peruskorjaus. Mäenpää kertoo, ettei pystynyt keskittymään rakentamiseen, vaikka sitä varten oli hankittu talkoovoimaakin. Viesteihin vastailu ja uutisoinnin seuraaminen käytännössä keskeyttivät hänen mukaansa työt kuukaudeksi, ja tapahtunut imi hänestä kaiken energian.

– Noin kuukaudeksi se sekoitti kokonaan ajatukset, Mäenpää kertoo MTV Uutisille.

Hän sanoo, että olisi ollut oikeudenmukaisempaa korvata hänelle yhden kirvesmiehen kuukauden työt.

– Jos tulisivat tekemään sen yhden miehen tuntimäärän kuukaudeksi, niin ei tarvitse maksaa korvauksia, hän sanoo.

Mäenpäällä ei ole aikomusta valittaa korvauksen suuruudesta hovioikeuteen.

Tuomitut aikovat hovioikeuteen

Ainakaan toistaiseksi ei vaikuta siltä, että kansaedustajan ehdotukseen tartuttaisiin. Kaikki kolme tuomittua ovat ilmoittaneet tyytymättömyyttään tuomioon ja aikovat valittaa siitä hovioikeuteen. Miesten asianajajat vahvistavat asian MTV Uutisille.

Kansanedustaja Juha Mäenpäällä ei ole juuri kommentoitavaa miesten valitusaikeista, vaan toteaa jokaisen tekevän itse ratkaisunsa.

– Sehän on heidän oma asiansa, jos haluavat kerätä itselleen lisää kustannuksia, hän toteaa.

Itse hän katsoo lukemansa pohjalta, että käräjäoikeuden tuomio on oikea.

– Tässä ei minusta pitäisi olla mitään epäselvää.

5:35 Perussuomalaisten Juha Mäenpää poistettiin Provinssirockista – näin Provinssin toimitusjohtaja kommentoi asiaan tuoreeltaan 2023.