Helsingin hovioikeus määräsi kesällä yrityksen maksamaan 300 000 euron korvaukset.
Korkein oikeus (KKO) on myöntänyt valitusluvan näyttelijä Jasper Pääkkösen ja vaateyrityksen välisessä kalsarimainoskiistassa.
Valituslupa koskee Lähde & Co:lle asetettua korvausvelvollisuutta.
Helsingin hovioikeus katsoi kesällä antamassaan ratkaisussa, että vaateyritys käytti Pääkkösen nimeä, kuvaa ja ääntä mainoskampanjassa ilman lupaa elokuussa 2021. Lähde & Co myy aputoiminimensä The Other Danish Guyn kautta alushousuja.
Hovioikeus määräsi yrityksen maksamaan Pääkköselle 300 000 euron korvaukset, joita KKO:n on määrä nyt arvioida. Hovioikeus äänesti korvauksista.
Aiemmin käräjäoikeus oli hylännyt Pääkkösen kanteen. Hovioikeuden mukaan asiassa jäi kuitenkin näyttämättä, että Pääkkönen olisi antanut suostumuksensa mainoskampanjalle.