Jasper Pääkkönen tuli koko kansalle tunnetuksi aikoinaan Salatut elämät -sarjasta.

Näyttelijä Jasper Pääkkönen tähditti vuonna 2003 jättisuosittua elokuvaa Pahat pojat, joka rikkoi hetkessä katsojaennätyksiä. Elokuvan ohjasi Aleksi Mäkelä ja tuottajana toimi Markus Selin.

Pääkkönen on muistelemassa elokuvaa Marja Hintikan juontamassa Tähtitehdas-podcastissa, joka ilmestyy Podmessa.

Pääkkönen tuli Suomen kansalle tutuksi Salatut elämät -sarjan Saku Salinina, kun suosikkisarja alkoi Maikkarilla vuonna 1999. Pääkkönen jätti sarjan vuonna 2002. Hän kertoo jääneensä sen jälkeen tyhjän päälle.

– Totesin, että nyt riittää. En hyödy tästä mitään, en voi oppia tästä enää mitään. Nyt olen saanut kaiken, mitä siitä kokemuksesta voi saada. Olin alun perin suhtautunut vähän siihen vähän sellaisena oppikouluna, Pääkkönen kertoo.

Lopulta Pääkkönen oli oikeassa paikassa oikeaan aikaan, sillä hän törmäsi sattumalta Levin kesäkauden avajaisjuhlissa elokuvatuottaja Markus Seliniin. Pääkkönen ei muista, kuka yhdisti kaksikon keskenään.

– Markus kysyi, mitäs aiot seuraavaksi tehdä. Sanoin, että haluaisin kovasti oppia elokuvanäyttelemisestä ja harjoitella sekä opetella sitä. Jos ensitöikseni kirjoittaisin elokuvataiteenlaitoksen elokuvaopiskelijoille kirjeen, että jos missään vaikka oppilastöissä tarvitsee näyttelijää, niin olen käytettävissä ilmaiseksi ja sitä kautta voisin saada oppia, Pääkkönen kertoo.

Selin oli ruvennut nauramaan asialle ja pitänyt Pääkkösen suunnitelmaa typeränä. Sen jälkeen Selin oli todennut, että hänellä saattaisi olla mielessä yksi homma Pääkköselle.

– Siitä se sitten minun osaltani lähti. Pakko sanoa, ettei Suomesta toista elokuvatuottajaa silloin löytynyt tai olisi löytynyt, joka yhtä rohkeasti ja ennakkoluulottomasti ja ikään kuin välinpitämättömästi semmoista tv- ja saippuasarjaleimaa tai sen tuomaa uskottavuuden puutetta, niin Markusta ei semmoinen kiinnostanut lainkaan. Eikä varmaan ole koskaan kiinnostanut, Pääkkönen kertoo.

Todellisuudessa kaksikko vietti hyvin kostean illan silloin, kun he tapasivat ensimmäisen kerran. Kaksikon ilta jatkuivat aina aamuun asti.

– Aamulla, kun olin lähdössä pois, Markus sanoi, että sä olet ihan hyvä jätkä, tuu käymään Nummelassa, niin jatketaan keskustelua.