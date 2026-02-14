The Summit Suomi -sarjan toisella kaudella olosuhteet ovat entistä kovempia.

The Summit Suomi -sarja palaa maaliskuussa toisen tuotantokauden jaksoin. Sarjassa toisilleen entuudestaan tuntemattoman retkikunnan tavoitteena on vaeltaa 133 kilometriä haastavassa maastossa ja kiivetä lopulta Kolåstinden-vuoren huipulle.

Mukaansa osallistujat saavat 150 000 euron palkintopotin, joka heidän on vietävä mukanaan huipulle. Jokainen euro, jonka retkikunta saa vietyä perille, on heidän. Luovuttaneiden osallistujien rahat menetetään. Pudotusäänestyksissä on mahdollisuus karsia jäseniä ja napata jonkun osuus voittopotista.

Vuoriseikkailun juontajana jatkaa Jasper Pääkkönen.

– Teillä on 15 päivää aikaa viedä vuoren huipulle niin paljon rahaa, kuin pystytte. Jos ette selviä annetussa ajassa, niin kukaan teistä ei saa penniäkään, Pääkkönen kertoo alussa kilpailijoille.

Kenelle on seikkailu-urheilutausta? Kuka ei ole koskaan ollut vuorilla? Katso esimakua kaudesta ylhäällä olevalta videolta!