NHL:ssä pelaavan Pittsburgh Penguinsin puolustaja Caleb Jones on saanut tuntuvan pelikiellon NHL:n ja pelaajayhdistys NHLPA:n dopingsääntöjen rikkomisesta.

Jones sai NHL:ltä 20 ottelun pelikiellon, jonka aikana hän ei saa lainkaan palkkaa.

28-vuotias puolustaja on kommentoinut käryään.

– Olen saanut tiedon positiivisesta testituloksestani ja pelikiellostani. Testin aikaan minä sain eksomihoitoja vammaani ulkopuoliselta taholta. Uskon, että testitulokseni liittyy kyseisissä hoidoissa käytettyyn saastuneeseen aineeseen. En ole ottanut kiellettyä ainetta tahallisesti tai suoritusta parantaakseni, Jones kertoo.

– Ymmärrän, että urheilijat ovat vastuussa kaikesta siitä, mitä heidän kehoonsa menee, joten hyväksyn rangaistukseni.

Jones on pelannut tällä kaudella seitsemän ottelua NHL:ssä tehoin 0+1.