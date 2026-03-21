Artemis 2 -kuulennon seuraava mahdollinen laukaisuikkuna aukeaa aprillipäivänä.
Artemis 2 -kuuraketti on tuotu takaisin laukaisualustalle raketille tehtyjen korjaustöiden jälkeen.
Kuulennon laukaisu Kennedyn avaruuskeskuksesta Floridasta saattaa tapahtua alle kahden viikon sisällä, kertoo avaruussivusto Space.com.
Historiallisella lennolla astronautit kiertävät Kuun. Varsinainen laskeutuminen Kuuhun suoritetaan vasta myöhemmillä lennoilla.
Aiemmissa testeissä havaittiin ongelmia
Raketti vietti kolme viikkoa kokoonpanohallissa, jossa siihen tehtiin korjauksia testeissä havaittuihin ongelmiin. SLS-raketin (Space Launch System) ylemmässä osassa havaittiin harjoituksen jälkeen ongelmia heliumin paineistuksessa. Ongelmaa ei kyetty korjaamaan laukaisualustalla.
