



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota

Venäläisalus upposi mysteerisesti – salaista lastia yritettiin räjäyttää

0:29 Tällä vahvistamattomalla videolla väitetään näkyvän uppoava Ursa Major.

Julkaistu 14 minuuttia sitten

CNN on saanut selville uusia tietoja Välimerellä mystisesti uponneesta venäläisestä rahtialuksesta. Venäläinen rahtialus Ursa Major upposi Välimerellä Espanjan aluevesillä jouluaatonaattona 2024. MTV Uutiset uutisoi aiheesta tuolloin. CNN:n mukaan alus kuljetti mahdollisesti kahta sukellusveneen ydinreaktoria Pohjois-Koreaan. Median mukaan alukseen lastattiin kaksi valtavan kokoista ydinreaktoriin kuuluvaa luukkua. Lisäksi lastina oli kaksi nosturia sekä 129 tyhjää konttia. CNN perustaa tietonsa saamiinsa satelliittikuviin, kun alusta lastattiin Suomenlahdella Laukaansuun satamassa 2. joulukuuta sekä espanjalaisviranomaisten tekemiin kuulusteluihin venäläisaluksen kapteenille. Venäläiskapteeni ei ollut aluksi kertonut viranomaisille mitään aluksen lastista. Kapteeni vetosi omaan turvallisuuteensa. Lopulta kapteeni myönsi, että kaksi luukkua oli ydinreaktorin osia, samankaltaisia kuin sukellusveneissä käytetään. Laivan uppoamiseen liittyy hyvinkin erikoisia piirteitä, mutta niistä myöhemmin lisää. Makaako Välimeren pohjassa säteily"pommi"? Laivan uppoamispaikalla on ollut meri- ja ilmaliikennettä niin Venäjän kuin Yhdysvaltojenkin puolelta. CNN:n mukaan se viittaa vähintäänkin siihen, että lastina ei ole ollut mitä tahansa.

Varmuutta siitä, oliko laivan lastissa ydinpolttoainetta, ei ole.

Espanjan hallituksen mukaan aluksen mustan laatikon sukeltaminen 2,5 kilometrin syvyydestä on liian riskialtista. Asiantuntijoiden mukaan riskiä ei pitäisi olla, varsinkin, kun hylyssä ei pitäisi olla radioaktiivista ainetta.

Jos reaktorit ovat vanhoja, ne ovat radioaktiivisia, toteaa sotilas- ja turvallisuustiedusteluun keskittyneen Janesin laivastoanalyytikko Mike Plunkett CNN:lle.

Jos taas reaktorit ovat uusia, Plunkettista on epätodennäköistä, että ne olisi toimitettu ydinpolttoaineen kanssa. Joka tapauksessa Plunkett pitää siirtoa harkittuna ja vain sellaisena, joita tehdään hyvin läheisten liittolaisten kanssa.

– Merkittävä siirto Moskovalta. Hyvin huolestuttavaa, erityisesti Etelä-Korealle.

CNN:n käsiinsä saamassa espanjalaistutkintamateriaalissa todetaan, että Pohjois-Korea on avoimesti kehottanut Venäjää jakamaan ydinaseosaamistaan Pohjois-Korealle sen jälkeen, kun Pohjois-Korea lähetti lokakuussa 2024 10 000 sotilastaan Ukrainan rintamalle.

Ajoitus ydinreaktoreiden toimittamiselle joulukuussa sopii yhteen Pohjois-Korean kehotusten kanssa.

Mysteerinen uppoaminen

Ursa Majorin matkan kummallisuudet alkoivat pian sen jälkeen, kun alus seilasi Ranskan rannikkoa pitkin. Portugalin laivasto havaitsi 22. joulukuuta, että alusta saattaa kaksi venäläistä sota-alusta, Ivan Gren ja Aleksandr Otrakovsky. Sitten Portugalin laivasto kadotti signaalin.

Neljä tuntia myöhemmin alus ilmaantui Espanjan aluevesille, mutta hidasti äkillisesti vauhtiaan. Espanjan meripelastus otti yhteyttä alukseen ja tarkisti, tarvitseeko alus apua. Ursa Majorista vastattiin, että kaikki on kunnossa.

Vuorokautta myöhemmin Ursa Major poikkesi huomattavasti kurssiltaan. Sitten kello 11.53 alus kutsui hätäapua.

0:29 Tällä vahvistamattomalla videolla väitetään näkyvän uppoava Ursa Major.

Aluksella oli havaittu kolme räjähdystä tyyrpuurin eli perästä katsottuna oikealla puolella, CNN kirjoittaa. Räjähdykset paikannettiin lähelle konehuonetta.

Aluksen kapteeni myöhemmin väitti, ettei ollut kuullut mitään räjähdyksiä.

14 miehistön jäsentä onnistui pelastautumaan pelastusveneeseen, jonka pelasti myöhemmin espanjalainen pelastusalus. Kahta miehistön jäsentä ei kuitenkaan löydetty mistään. Myöhemmin selvisi, että kadonneet olivat mekaanikot Nikitin ja Yakovlev. Mekaanikot olivat olleet konehuoneessa räjähdysten aikaan.

Vain puolta tuntia myöhemmin miehistön pelastamisesta, sota-alus Ivan Gren käski radioyhteydellä, ettei yksikään alus saisi olla kahta meripeninkulmaa lähempänä uppoavaa Ursa Majoria. Aluksen miehistö tuli myös palauttaa välittömästi.

Espanja päätti kuitenkin lähettää pelastushelikopterin paikalle, ja CNN:n tietojen mukaan pelastajat olivat onnistuneet päästä Ursa Majoriin sisälle ja konehuoneen ovelle asti. Konehuoneen ovi oli kuitenkin joko sinetöity tai lukossa.

Espanjan tutkinnassa todettiin, että Ursa Major vaikutti vakaalta, eikä tulisi uppoamaan pian.

Alueelle tullut Ivan Gren ampui kello 21.50 Ursa Majorin lähellä sarjan punaisia valoammuksia, joita seurasi neljä räjähdystä. Räjähdykset näkyivät myös seismisissä mittauksissa, CNN toteaa.

Kello 23.10 Ursa Majorin ilmoitettiin uponneen.

Outoudet jatkuvat – mikä upotti?

Neljää päivää uppoamisesta, laivan omistaja venäläinen Oboronlogistics ilmoitti, että Ursa Majorin rungossa oli noin 50 senttiä kertaa 50 senttiä -kokoinen reikä. Räjähdyksen suunta oli ollut sisäänpäin ja omistajan mukaan aluksen sisältä oli löydetty sirpaleita.

CNN:n siteeraaman espanjalaistutkinnan mukaan reiän aluksen runkoon saattoi aiheuttaa harvinainen Barracuda-torpedo. Kyseisiä torpedoja on vain Yhdysvalloilla sekä muutamilla Nato-mailla. Venäjällä ja Iranilla voi olla niitä mahdollisesti, CNN kirjoittaa.

Barracuda-torpedon idea perustuu siihen, että se "ampuu" eteensä ilmaa, joka työntää vettä pois tieltä. Se auttaa torpedoa saavuttamaan huomattavan nopeuden sekä mahdollistaa käyttämään torpedoa ilman räjähdekärkeä, mikä puhuisi kapteenin lausunnon puolesta, ettei räjähdyksiä ollut kuullut.

Tutkinnan mukaan Barracudan käyttö Ursa Majorin upottamiseksi on todennäköistä rungossa olevan reiän koon sekä mahdollisen äänettömän hyökkäyksen kannalta.

Toisaalta asiantuntijat ovat arvioineet myös, että Ursa Major saattoi ajaa huomaamattaan merimiinaan. Mistä miina olisi päätynyt mereen, sitä tarina ei kerro.

Uppoamisen jälkeenkin alus, tai sen lasti, jaksoi kiinnostaa. Viikko uppoamisesta niin venäläinen tutkimusalus Yantar saapui uppoamispaikalle ja pysyi sen päällä viisi päivää. Taas havaittiin neljä räjähdystä. CNN:n mukaan räjähdyksillä on saatettu yrittää hävittää hylkyä.

Myös Yhdysvallat on ollut kiinnostunut Ursa Majorin uppoamisesta.

Yhdysvallat on lentänyt uppoamispaikan yli kahdesti ydinräjähdenäytteiden keräämiseen ja ilmakehäntutkimiseen tarkoitetulla WC-135-lentokoneella. Tuorein ylilento tehtiin tämän vuoden helmikuussa.

Yhdysvallat ei ole kertonut, löysikö se viitteitä ydinsäteilystä alueella. Myöskään Espanja ei ole antanut viitteitä niiden löytymisestä.

Joonas Mustonen MTV Uutiset Joonas Mustonen työskentelee MTV Uutisissa etusivu- sekä uutistoimittajana. Mustonen seuraa laajasti uutisia ja ilmiöitä meillä Suomessa ja muualla maailmassa. Mustoseen voit olla yhteydessä sähköpostitse joonas.mustonen@mtv.fi.

Venäläisaluksen uppoamisesta lisätietoa | MTV Uutiset