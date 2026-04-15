Artemis 2 oli ensimmäinen miehitetty kuulento yli 50 vuoteen.
Historiallisen Artemis 2 ‑lennon astronautit palasivat Maahan lauantain vastaisena yönä Suomen aikaa.
Lennon neljä astronauttia matkasivat 10 päivän aikana yli 1,1 miljoonaa kilometriä, kiersivät Kuun ja tekivät historiaa saavuttamalla kaukaisimman etäisyyden Maasta kuin kukaan aiemmin.
Ihminen kävi kauempana kuin koskaan – katso kuvat Kuun takaa
Miehistö palasi Orion-kapselissa Maan ilmakehään noin kello 2.53 Suomen aikaa ja molskahti Tyynenmeren aaltoihin Kalifornian edustalle noin 15 minuuttia myöhemmin.
Jutun alusta voit katsoa tunnelmat, kun pelastusryhmä avaa kapselin luukun. Sisällä odottivat Nasan astronautit Reid Wiseman, Christina Koch ja Victor Glover sekä kanadalainen astronautti Jeremy Hansen.
Artemis 2 oli ensimmäinen miehitetty kuulento yli 50 vuoteen. Artemis 3 on tarkoitus laukaista avaruuteen vuonna 2027.
