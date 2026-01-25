Johanna Matintalo ylsi Sveitsin Gomsissa uransa ensimmäiseen voittoon maastohiihdon maailmancupissa. Matintalo oli ykkönen 20 kilometrin perinteisen yhteislähtökisassa. MTV Urheilun asiantuntija Jari Isometsä ruoti Matintalon lähtökohtia vajaan kahden viikon kuluttua alkaviin olympialaisiin.

Matintalo karkasi voittoon väkevän loppukirin ansiosta. Loppusuoralla taipuivat niin Yhdysvaltain Jessie Diggins kuin Norjan Astrid Öyre Slind. Heidän takanaan Kerttu Niskanen ylitti maaliviivan nejläntenä.

Suomalaisittain kyseessä oli harvinaista herkkua. Suomen naisten edellinen normaalimatkan maailmancup-voitto oli maaliskuulta vajaan kahden vuoden takaa.

– Matintalohan on ollut koko kauden aika hyvässä vireessä ja kunnossa, että ei tämä nyt missään nimessä mikään megaluokan yllätys ollut, että hän tässä kisassa pystyi olemaan palkintopallilla. Mutta voitto oli pienoinen yllätys, MTV Urheilun asiantuntija Jari Isometsä sanoo.

– Jossain vaiheessa vauhti näytti olevan sellaista, että aina välillä jäi sellaisia pieniä välejä, vaikka Johanna ja Kerttu eivät nyt ehkä sillä tavalla tiukilla olleetkaan. Mutta mitä pidemmälle kisa eteni, niin loppua kohti rupesi näyttämään paremmalta. Ja ympärillä ei oikeastaan kirinaisia hirveästi ollut. Kun näytti sitä, ettei se repeä, rupesin jo voittoa odottamaankin – ja nimenomaan Matintalolta.

Kuten Matintalo itsekin totesi, Isometsä sanoo kyseessä ollleen erinomainen kenraaliharjoitus tulevia olympialaisia silmällä pitäen – siitäkin huolimatta, että lähtöviivalta puuttui useita kärkinaisia.

– Onhan se urheilijalle itselleen kiva, että kun lähtee valmistautumaan, tietää, että kaikki on kunnossa ja tuli oltua tänä päivänä maailman paras.

Vaikka yhtäsuuruusmerkkien vetäminen tämän päivän ja olympialaisten välillä voi olla jokseenkin vaarallista, tulevaa olympiaviestiä ajatellen päivä oli Isometsän mukaan antoisa.

– Jos ajatellaan Suomen joukkuetta, että meillä olisi nämä kaksi hiihtäjää hiihtämässä perinteistä, niin ei kauhean kaukana keulasta olla kahden osuuden jälkeen.

– Päävastustaja Saksaan pystytään saamaan vähän eroa, ja sitä me tarvittaisiin.

Matintalon osalta huomio olympialaisissa kohdistuu perinteisen sprinttiin ja perinteisen 50 kilometriin yhteislähtönä.

– Johannan kohdalla näen, että sprintti on hänen päämatkansa. Skiathlon on ensimmäinen matka, ja vaikka Matintalo on selkeästi vapaan hiihtämistä tänä vuonna petrannutkin, niin ei se silti maailmaluokkaa ole. Siinä ei mitalitoiveita oikeastaan ole.

– Perinteisen sprintin rata on aika pitkä ja raskas. Jos kuntotekijöitä ajatellaan, niin Matintalolla ne ovat varmasti tuon porukan parhaat. Ongelmia voi tulla siinä, mitä tuolla Gomsissakin nähtiin, että hän meni kaksi kertaa lucky loserina jatkoon. Varmaan hänen kohdallaan se vaikea hiihto on taas ensimmäinen erävaihe. Siitä kun pääsee jatkoon, niin koko ajan paranee kyllä. Hän on tällä hetkellä sellaisessa kunnossa, että on mitalisuosikki siinä samassa rytäkässä kuin Jasmi Joensuukin.

Olympialaisissa kaiken pitää kuitenkin osua nappiin.

– Siellä on aika tiukkaa se kilpailu. Joka matkalle löytyy useampia ehdokkaita. Pitää onnistua hyvin, että siellä on mahdollisuus. Ei kestä yhtään, että menee sinne päin. Sitten ei enää pärjääkään.