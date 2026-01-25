Johannes Hösflot Kläbo voitti maastohiihdon maailmancupin viimeisen kilpailun ennen Milano-Cortinan olympialaisia.
Kläbo vei Sveitsin Gomsissa käydyn 20 kilometrin perinteisen hiihtotavan yhteislähtökilpailun näytöstyyliin. Emil Iversen oli toinen, Harald Östberg Amundsen kolmas.
Norjalaiset valloittivat kilpailussa seitsemän kärkisijaa.
Suomalaisista Petteri Koivisto oli 20:s, Markus Vuorela 30:s, Eero Rantala 43:s ja Niko Anttola 48:s.