MTV Urheilun asiantuntija Janne Ferm näkee, että kartanlukija Janni Hussi täyttää jo MM-rallin tehdastiimin vaatimukset.

Hussi saavutti vielä melko lyhyen kartturiuransa ensimmäisen WRC2-luokan kisavoiton Teemu Sunisen kanssa Portugalissa viime viikolla. Kilpailu oli kaksikolle vasta toinen yhteinen Ruotsin MM-rallin kakkossijan jatkoksi.

Viime helmikuussa, juuri Ruotsin MM-rallin jälkeen, kaksinkertainen maailmanmestarikartturi Jonne Halttunen totesi MTV:n rallistudiossa, että Hussi alkaa olla jo taitojensa puolesta valmis ykkösluokkaan, muttei ehkä tehdastiimiin melko vähäisen kokemuksensa takia.

– Siellä pitää olla hullusti tietotaitoa kartanlukijana. Sinulle tulee vastaan paljon erilaisia tilanteita, joissa et voi enää selittää, ettei minulla ole kokemusta, vaan siellä on pakko suorittaa. Se on tosi negatiivinen tilanne, jos et pysty jotain asiaa sanomaan, Halttunen perusteli tuolloin.

– En epäile Jannin kykyjä millään tavalla, mutta hänen itsensä kannalta nyt pitää saada kokemusta lisää, niin sitä kautta niitä tilanteita tulee.