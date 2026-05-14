Kun kaksi jättiläistä kohtaa, ovat juhlallisuudet omaa kokoluokkaansa. Xi Jinping vastaanotti Donald Trumpin Pekingissä.
Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on parhaillaan kaksipäiväisellä vierailulla Kiinassa. Aamulla paikallista aikaa Kiinan presidentti Xi Jinping vastaanotti Trumpin Pekingissä.
Valkoinen talo luonnehti presidenttien tapaamista hyväksi.
– Jos meillä on ollut ongelmia, olemme hoitaneet ne nopeasti pois päiväjärjestyksestä. Meitä odottaa loistava yhteinen tulevaisuus.
– Kunnioitan Kiinaa, ja tekemäänne työtä. Olette suuri johtaja, sanon niin kaikille, Donald Trump lausui.
Vaikka vierailun viralliset puheenvuorot on käytetty maiden välisten suhteiden kehumiseen, sävyttää keskusteluja huoli Hormuzinsalmen edelleen jatkuvasta sulusta.
Trump ja Xi olivat samaa mieltä siitä, että Hormuzinsalmen tulisi olla avoin meriliikenteelle energiakuljetusten turvaamiseksi.
Taiwan varjostaa
MTV Uutisten Yhdysvaltain kirjeenvaihtajan Mari Karppisen mukaan Yhdysvallat on korostanut vierailun annista esimerkiksi kiinalaisten aikeita ostaa amerikkalaisia Boeingin lentokoneita ja öljyä.
Kiinan medioiden mukaan Xi olisi varoittanut Trumpia, että maat voivat joutua törmäyskurssille, mikäli Taiwan-kysymystä käsitellään väärin.
Presidentti Xin Taiwan-uhkauksen uskotaan kuitenkin varjostavan johtajien neuvotteluja. Kiina pitää itsehallinnollista Taiwania osana itseään.
– Xi korosti, kuinka tärkeää kahden suurvallan hyvät välit ovat, mutta kuinka se riippuu siitä, ettei Yhdysvallat asetu Kiinaa vastaan näissä Taiwan-kysymyksissä, Karppinen sanoo.
Karppisen mukaan Trump ihailee Kiinan presidentin laajaa valtaa.
– Täällä (Yhdysvalloissa) osa pelkää tai on ollut huolissaan siitä, että minkälaisia myönnytyksiä Taiwanin suhteen Trump voisi olla valmis tekemään, kun hän niin kipeästi haluaa apua Iranin sodan lopettamiseksi.