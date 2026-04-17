Teemu Suninen avaa urakkansa rallin EM-sarjassa tänä viikonloppuna.

Suninen teki tällä kaudella paluun kansainvälisille erikoiskokeille yhden välivuoden jälkeen. Suomalaiskuski oli oivassa iskussa heti avauskisassaan, sillä hän ajoi Ruotsin MM-rallin WRC2-kisassa komeasti kakkoseksi.

Maaliskuun lopussa paljastui, että Suninen kilpailee tänä vuonna myös rallin EM-sarjassa. Suomalaiskuski sai pestin portugalilaiselta The Racing Factory -tiimiltä, jonka Skoda Fabia RS Rally2 -autolla hän ajaa kauden kaikki seitsemän EM-rallia.

– Sieltä oltiin yhteydessä minuun. Diili oli sellainen, että päätin tarttua siihen. Se olisi hyvä, jos EM-sarjasta saisi hyviä asvalttikilometrejä ja todistettua enemmän asvalttiajamista – ja miksei vauhtia ylipäätään, Suninen kertoo MTV Urheilulle.

Sunisen päätähtäin on asetettu MM-sarjan puolelle, mistä hän haluaa napata itselleen tiimipaikan kaudelle 2027, kun pääluokan säännöt menevät uusiksi.

– Uskon, että mitä enemmän pääsee ajamaan, sitä enemmän se tukee myös WRC-projektia. EM-sarjassa on tosi paljon autoja, hyviä kuskeja ja hyviä paikallisia. Esimerkiksi Armstrong ei ole mennyt ihan huonosti – viime vuonna hän ajoi EM-sarjaa ja teki nyt ison loikan ja on ajanut paikoitellen erittäinkin kovaa MM-sarjassa, Suninen viittaa M-Sport Fordin nykyiseen WRC-kuljettajaan Jon Armstrongiin, joka sijoittui viime vuonna EM-sarjan loppupisteissä toiseksi.