Toyotan Sami Pajari putosi epäonnisen rengasrikon seurauksena seitsemänneksi Portugalin MM-rallin tuloslistalla, mutta MTV Urheilun asiantuntijat pitivät esitystä yhtenä hänen parhaistaan kuluvalla kaudella.

Pajari ajoi läpi viikonlopun palkintosijataistossa Portugalin sorarallissa, mistä osoituksena olivat myös kolme pohja-aikaa. Kisan toiseksi viimeinen erikoiskoe pilasi kuitenkin tuloksen: Epäonnekas osuma tielle pyörähtäneeseen irtokiveen, rengasrikko ja putoaminen 3. sijalta seitsemänneksi. Myös Toyotan Sebastien Ogier koki rengasrikon samalla pätkällä.

Palkintosija olisi ollut Pajarille jo viides peräkkäinen.

MTV Urheilun asiantuntija Janne Ferm piti näkemästään. Pajari löysi vauhdin myös sadekelin liukastamalla soratiellä.

– Mielestäni hän tuli pois sieltä mukavuusalueelta. Kun kuunteli haastattelujakin, niin hän sanoi, että "ei tunnu hyvältä ja ei tällein".