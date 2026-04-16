Sami Pajari tarvitsee vielä apuja muilta kärkikuskeilta saavuttaakseen avausvoittonsa MM-rallissa, MTV Urheilun asiantuntijat arvioivat.
MAINOS
MM-ralli yksinoikeudella
MTV Katsomossa!
Kanariansaarten MM-ralli 23.–26.4.
Kaikki suorat ajolähetykset MTV Maxilla ja MTV Katsomossa kaudella 2026.
Pajari, 24, pääsi viime vuonna ensi kertaa koko kaudeksi Toyotan ykköskaluston rattiin. Suomalaisen suoritustaso oli varmaa, mutta häntä arvosteltiin hieman huippuvauhdin puutteesta.
Kausi sai kuitenkin paremman lopun, ja Pajari nappasi uransa ensimmäisen palkintosijan (kolmas Japanissa) marraskuussa.
Tänä vuonna jälki on ollut entistä lupaavampaa. Pajarilla on nyt päällä kolmen palkintosijan suora – kolmas Ruotsissa ja Keniassa sekä toinen Kroatiassa – mikä herätti MTV Urheilun studiossa ison kysymyksen: Onko Pajari nyt siinä tilanteessa, että avausvoitto on vain ajan kysymys?