Löytöä pidetään todisteena neandertalinihmisen merkittävästä älykkyydestä verrattuna nykyihminen Homo sapiensiin.
Noin 59 000 vuotta sitten Siperiassa asui neandertalinihminen, joka kärsi tuskallisesta hammassärystä. Sen aiheutti syvä reikä yhdessä alaleuan poskihampaista.
Tämä hammas on nyt löydetty siperialaisesta Chagyrskajan luolasta, ja siinä on ennennäkemättömiä jälkiä kivikautisesta hammaskirurgiasta. Hampaan keskellä on kivityökalulla aikaansaatu reikä, jolla hammasmätä on voitu poistaa ja kipua lievittää.
Tutkijoiden mukaan hammas osoittaa, että neandertalinihmiset kykenivät tekemään tällaisia monimutkaisia hammashoitoja kymmeniä tuhansia vuosia ennen kuin oma lajimme teki samoin. Löydös on jälleen yksi todiste näiden Homo sapiensin sukupuuttoon kuolleiden lähisukulaisten kognitiivisista kyvyistä ja teknisestä osaamisesta.
Tähän asti vanhin tunnettu todiste hammaskirurgiasta on ollut Italiasta löydetty noin 14 000 vuoden ikäinen Homo sapiensin hammas, jossa reikä oli kaavittu ja puhdistettu kivityökalulla.
Chagyrskajan luolasta löytyneestä muinaishampaasta paljastui kivityökalulla tehty porausreikä.PLOS One / 2026 Zubova et al
Pitkä elämä hoidetulla hampaalla
Poskihammas osoittaa, että toimenpiteen kohteena ollut neandertalinihminen oli aikuinen, mutta tutkijat eivät tiedä hänen sukupuoltaan.