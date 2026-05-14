Salon Vilpas otti kolmannen peräkkäisen voiton miesten Korisliigan finaalisarjassa, kun se kaatoi kotonaan Kataja Basketin 90–81. Vilpas johtaa sarjaa voitoin 3–2, ja mestaruus on sille katkolla lauantaina Joensuussa.
Jack Forrest teki Vilppaalle 25 pistettä. Katajan ja koko ottelun pistekärki oli 37 pistettä tehnyt De'Vion Harmon.
Kataja on ollut tähän asti pudotuspelikevään suuri sensaatio. Seitsemänneltä sijalta pudotuspeleihin ponnistanut joukkue raivasi tieltään runkosarjakakkosen Karhu Basketin ja Helsinki Seagullsin.
Kataja johti finaalisarjaakin jo 2–0, mutta runkosarjan voittanut Salon Vilpas on kääntänyt ottelusarjan ja on siis enää voiton päässä mestaruudesta.
Ottelusarja on ensimmäisen kerran katkolla lauantaina Joensuussa.