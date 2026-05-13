Luokkavoiton Portugalin MM-rallissa ottaneet Teemu Suninen ja Janni Hussi kisaavat loppukesästä Suomen MM-rallissa.

Suninen ja Hussi paljastivat suunnitelmansa keskiviikkona tiiminsä Secto LABSin tiedotustilaisuudessa.

Kaksikko ajaa WRC2-kisan Toyotan Rally2-autolla. Jyväskylään saapuminen ei kuitenkaan ollut kaksikon alkuperäisessä suunnitelmassa.

– Kyllä sitä palloteltiin pitkään, että onko se uhka vai mahdollisuus. Kaikkihan voittoa minulta vaativat, kun sinne lähdetään, Suninen myönsi.

– Mietittiin, että haluavatko tehdastiimit enemmän asfalttivoittoja (EM-sarjassa) minulta, ja laitetaan resurssit sinne, mutta sitten, kun tuli tällainen mahdollisuus lähteä Secto LABSin kanssa Suomeen, niin eihän sitä voinut jättää käyttämättä.

Suninen kisaa tällä kaudella myös EM-sarjassa, jonka Puolan osakilpailu osuu juuri Suomen MM-rallin alusviikolle 24.–26. heinäkuuta. Jyväskylässä ajetaan 30.7.–2.8

Hussi toimii Sunisen kartturina vain Toyotalla ajettavissa MM-ralleissa. Ennen Portugalin voittoaan kaksikko sijoittui helmikuussa toiseksi Ruotsin MM-rallissa.

Secto LABS tuo auton myös WRC3-luokkaan MTV:n asiantuntija Riku Tahkon ja kartanlukijansa Markus Soinisen käyttöön.

