Oliver Solberg on hurmannut vauhdillaan MM-rallin alkukaudella, mutta lukuisat virheet saavat myös MTV Urheilun asiantuntijat hieman kritisoimaan ruotsalaista.
MAINOS
MM-ralli yksinoikeudella
MTV Katsomossa!
Portugalin MM-ralli 7.–10.5.
Kaikki suorat ajolähetykset MTV Maxilla ja MTV Katsomossa kaudella 2026.
– Harvassa ovat ne ukot, jotka voivat äkkiseltään lähteä haastamaan kärjen.
Asiantuntija Janne Tuohinon kommentti kertoo oleellisen Oliver Solbergin kaudesta 2026. Viime vuonna Viron MM-rallin sensaatiomaisesti Toyotan ykköskaluston kokeilukisassaan voittanut Solberg aloitti tämän sesongin ykkössijalla Monte Carlon klassikkotapahtumassa.
Sen jälkeen – ja jo Montessa – on rytissyt. Solberg on käynyt kauden jokaisessa viidessä kisassa ulkona. Keniassa, Kroatiassa ja Kanarialla nämä riskit johtivat keskeytykseen.
Juttu jatkuu kuvan alla.
Oliver Solberg on ajanut kovaa mutta virhealttiisti.