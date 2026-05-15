Pääministeri Petteri Orpo (kok.) kommentoi perjantaina annettu droonivaaratiedotetta viestipalvelu X:ssä.
– Uudellemaalle on annettu vaaratiedote drooneista. Viranomaistoimet ovat käynnissä. Puolustusvoimat on tehostanut omaa valvonta- ja torjuntakykyään. Kehotan kaikkia seuraamaan viranomaistiedotteita.
Mahdollisesta vaarallisesta droonista on annettu vaaratiedote perjantaina aamuneljän aikaan Uudellamaalla.
Tiedotteen mukaan Puolustusvoimilta saadun uhka-arvion ja tiedon perusteella Uudenmaan alueelle voi suuntautua drooni.
Helsinki-Vantaan lentoliikenne on keskeytetty toistaiseksi.
Näin Puolustusvoimat reagoi
Puolustusvoimat on reagoinut tilanteeseen ja tehostanut valmiuttaan.
Tiedotteen mukaan toimenpiteisiin kuuluivat muun muassa ilmavalvonnan henkilöstön lisääminen, hävittäjäpäivystyksen tehostaminen säätämällä operatiivisessa päivystyksessä olevien aseistettujen hävittäjien päivystyspaikkaa, -aikaa ja lentoonlähtövalmiutta sekä Maavoimien helikoptereiden ja Merivoimien alusten käytön tehostaminen.
Myös Rajavartiolaitos on tehostanut valmiuttaan.
Puolustusvoimien mukaan odotettu kohdealue Suomeen suuntautuville lennokeille on Helsingin ja Porvoon välinen alue.
Puolustusvoimat otti käyttöön väliaikaisen ilmailun rajoitusalueen 15. toukokuuta klo 04.00 alkaen.