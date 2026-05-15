Puolustusvoimien mukaan odotettu kohdealue Suomeen suuntautuville lennokeille on Helsingin ja Porvoon välinen alue.

Tiedotteen mukaan toimenpiteisiin kuuluivat muun muassa ilmavalvonnan henkilöstön lisääminen, hävittäjäpäivystyksen tehostaminen säätämällä operatiivisessa päivystyksessä olevien aseistettujen hävittäjien päivystyspaikkaa, -aikaa ja lentoonlähtövalmiutta sekä Maavoimien helikoptereiden ja Merivoimien alusten käytön tehostaminen.

Puolustusvoimat on reagoinut tilanteeseen ja tehostanut valmiuttaan.

Tiedotteen mukaan Puolustusvoimilta saadun uhka-arvion ja tiedon perusteella Uudenmaan alueelle voi suuntautua drooni.

– Uudellemaalle on annettu vaaratiedote drooneista. Viranomaistoimet ovat käynnissä. Puolustusvoimat on tehostanut omaa valvonta- ja torjuntakykyään. Kehotan kaikkia seuraamaan viranomaistiedotteita.

Ei suoraa sotilaallista uhkaa

– Suomeen ei kohdistu tällä hetkellä suoraa sotilaallista uhkaa, Puolustusvoimat kertoo.

Puolustusvoimien tiedotteessa todetaan, että tärkeintä on pysyä rauhallisina ja toimia viranomaisten antamien ohjeiden mukaan.

– Ukraina on osana puolustustaisteluaan Venäjää vastaan toteuttanut laajoja lennokkihyökkäyksiä Venäjän alueelle, ja yksittäisiä lennokkeja on harhautunut myös Suomen ilmatilaan ja alueelle. Venäjälle kohdistuville iskuille ei ole näköpiirissä välitöntä loppua.