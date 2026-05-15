Kookas ilves keskeytti Kekin perheen iltapuuhat.
Espoolainen Heli Kekki oli menossa nukkumaan iltakymmenen aikaan viime viikon torstaina, kun hän huomasi pihalla tassuttelevan eläimen.
Ensin Kekki luuli Bembölessä sijaitsevan kotitalon vieressä liikkuvaa hahmoa vapaana olevaksi koiraksi.
– Huomasin, että se on ihan kunnon kokoinen ilves ja herätin lapsetkin sitä katsomaan.
Ilves tepasteli leppoisasti perheen talon ympäri eikä pelästynyt lainkaan sisältä tulleita ääniä.
Harvinainen vieras
Kekki ei omien sanojensa mukaan ole nähnyt ilveksen liikkuvan edes Korkeasaaressa. Lähietäisyydeltä selvisi myös, kuinka suuri ilves todellisuudessa onkaan.
Hetki olikin Kekille ja lapsille unohtumaton.
– Olihan se aika ihmeellistä, kun yleensä näkee kissoja tuossa pihalla, että nyt on vähän isompi kisu pihassa.
Ilveskanta kasvussa
Ilveksen ruumiin pituus on 70–140 senttimetriä, ja häntä 15–25 senttiä pitkä. Urosilves painaa yleensä 15–30 kiloa ja naaras 10–20 kiloa.
Luonnonvarakeskuksen (Luke) viime syyskuussa julkaistun kanta-arvion mukaan ilveskanta on vahvassa kasvussa koko Suomessa. Ilveksiä tavataan nykyään Etelä-Suomessa jopa kaupunkien läheisyydessä.
Luken ennusteen mukaan ilvesten lukumäärä viime syksynä oli noin 3500 yksilöä, joista 240–300 Uudellamaalla.
Yksi neljästä suurpedosta
Ilves on ahman, karhun ja suden ohella yksi Suomen neljästä suurpedosta.
Riistakeskuksen mukaan ilveksen tai ahman ei tiedetä hyökänneen ihmisen kimppuun.
Jos kohtaat ahman tai ilveksen, poistu paikalta rauhallisesti. Anna eläimen väistää sinua turvallisesti, riistakeskus neuvoo.