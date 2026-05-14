Ranskan päävalmentaja Didier Deschamps on nimennyt joukkueensa jalkapallon MM-kisoihin.
Joukkueen kirkkaimpina tähtinä loistavat muun muassa Real Madridin Kylian Mbappe ja PSG:n Ousmane Dembele.
Dembele ja Mbappe olivat voittamassa maailmanmestaruutta vuonna 2018. Heidän lisäkseen kahdeksan vuoden takaisesta kultajoukkueesta mukana ovat N'Golo Kante ja Lucas Hernandez.
Ranska pelaa MM-kisoissa samassa lohkossa Norjan, Senegalin ja Irakin kanssa.
MM-kisat pyörähtävät käyntiin 11. kesäkuuta.
Ranskan joukkue jalkapallon MM-kisoihin:
Maalivahdit:
Mike Maignan, AC Milan
Robin Risser, Lens
Brice Samba, Rennes
Puolustajat:
Malo Gusto, Chelsea
Maxence Lacroix, Crystal Palace
Jules Kounde, FC Barcelona
Lucas Digne, Aston Villa
Ibrahima Konate, Liverpool
William Saliba, Arsenal
Dayot Upamecano, Bayern München
Lucas Hernandez, PSG
Theo Hernandez, Al Hilal
Keskikenttäpelaajat:
Aurelien Tchouameni, Real Madrid
Adrien Rabiot, AC Milan
N'Golo Kante, Fenerbache