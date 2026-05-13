Oliver Solbergin puheet hänen huonosta tuuristaan eivät saaneet vastakaikua MTV Urheilun MM-rallistudiossa Portugalin osakilpailun jälkeen.
Portugalissa rengasrikot nousivat varsinkin päätöspäivänä isoon rooliin. Niiden seurauksena Sebastien Ogier menetti kärkipaikkansa ja Sami Pajari kolmostilansa kilpailun toiseksi viimeisellä pätkällä.
Solbergkin sai osansa. Ruotsalaisen renkaat kokivat kovia ainakin 16:nnella ja 20. erikoiskokeella.
– Tämä on tyypillistä tuuriani, aikaa huomattavasti Ogieria sekä Pajaria vähemmän menettänyt ja lopuksi toiseksi sijoittunut Solberg tuhahti sunnuntain avauspätkän maalissa.
