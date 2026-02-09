Mäkihyppääjä Paige Jones ei ollut uskoa 100 000 dollarin valtavaa lahjoitusta.

Yhdysvaltain olympia- ja paralympiakomitea tiedotti Milano-Cortinan olympialaisten alla historiallisesta jättilahjoituksesta. Yrittäjä, hyväntekijä ja USA:n urheilufani Ross Stevens laittaa kaikkiaan 100 miljoonaa dollaria jakoon maan olympia- ja paralympiajoukkueen urheilijoille.

Jokaiselle USA:n olympia- ja paralympiajoukkueen urheilijalle kohdennetaan tästedes 200 000 dollaria. 100 000 dollaria on itse urheilijalle ja toiset 100 000 menee perheelle tai edunsaajille, kun urheilija on kuollut.

Urheilija pääsee lahjoitukselle, kun kisoista on kulunut 20 vuotta tai kun hän on 45-vuotias sen mukaan, kumpi on myöhemmin.

Lisäkannustimena on, että urheilija saa saman summan uudestaan niin monta kertaa kuin hän olympialaisiin tai paralympialaisiin yltää. Esimerkiksi kolmista kisoista napsahtaa siis 300 000 + 300 000 dollaria.

"Merkitsee paljon"

100 000 dollaria on lukuisille urheilijoille valtava summa. On monia, joilla ei urheilemisestaan juuri mammonaa niin sanotusti sukanvarteen jää.

Yksi heistä on ensimmäisissä olympialaisissaan kilpaileva mäkihyppääjä Paige Jones. 23-vuotias yhdysvaltalainen on parhaimmillaan sijoittunut henkilökohtaisessa maailmancupin osakilpailussa 14:nneksi.

Hän kertoo olleensa epäuskoinen kuultuaan lahjoituksesta ensimmäisen kerran. USA:n joukkueessa vallitsi tuolloin riemuisa tunnelma.

– Olimme kaikki todella innoissamme siitä. Olimme viime vuonna MM-kisoissa, kun saimme tietää, Jones sanoi MTV Urheilulle.

– Minulle ei tällä hetkellä amerikkalaisena urheilijana makseta, joten se, että minulla on edes jotain 20 vuoden kuluttua, merkitsee paljon. Voin nojata siihen tulevina vuosina. Pystyn kenties ostamaan talon. Minulla ei ole tällä hetkellä säästöjä.

Jones: Miehenä olisin tienannut riittävästi

Yhdeksänvuotiaana mäkihypyn aloittanut Jones on ponnistanut tänä talvena viidessä henkilökohtaisessa maailmancup-osakilpailussa 20 parhaan joukkoon. Kausi on ollut kolmissa aikuisten MM-kisoissa esintyneen urheilijan tähänastisen uran ylivoimaisesti paras.

Jones arvioi, että jos hän olisi miespuolinen mäkihyppääjä, hän olisi jo saanut riittävästi rahaa pärjätäkseen.

Naisissa tavallisesta maailmancupin osakilpailuvoitosta esimerkiksi kuittaa 5 000 euroa, miehissä 15 000. 25:s saa puolestaan naisissa 300 euroa, miehissä 1 000 euroa. Naisille maailmancup-mittelössä on kaikkiaan jaossa 35 200, miehillä 102 250 euroa.

– En saa palkkaa organisaatioltani, ja palkintorahojenkin ero lähentelee tällä hetkellä 70 prosenttia. Vaikka minulla on menossa erinomainen kausi, en siltikään tienaa kovin paljoa.

Toisinaan Jones jopa unohtaa tulevaisuudessa tilille tulevan lahjoituksen. Sijoitus- ja rahoitusalan yhtiö Stone Ridge Holdings Groupin perustajalle, lahjoittaja Ross Stevensille, hän haluaa sanoa kiitos.

– Urheilijat ovat lahjoituksesta uskomattoman kiitollisia. Se tulee todella vaikuttamaan sekä omaan elämäämme että tulevien perheidemme elämään.

Kisa ehti unohtua

Kiitollisuutta huokui Jonesista myös olympiadebyytin osalta. Hän liiteli Predazzon normaalimäessä lauantai-iltana 23:nneksi.

– Olen innoissani pääsystä tänne ja myös siitä, että sain tehtyä kaksi varsin ok hyppyä, kun ottaa erityisesti huomioon olympialaisten paineen. Hyvä fiilis siis tästä illasta.

Jones yllättyi, miten häntä ei hermostuttanut.

– Unohtelin pariin kertaan, että kisaisin tänään. Se osoittaa, että onnistuin valmistautumisessani urheilupsykologini kanssa. Olympiakokemus oli kaiken kaikkiaan juuri sitä, mitä halusin.

Ja iloa on yhä edessä.

– Olen täällä pitämässä hauskaa, joten toivon, että hauskuus jatkuu.

– Olisi hienoa yltää 30 parhaan joukkoon myös suurmäessä, ja toivon, että joukkuekin onnistuu hyvin.