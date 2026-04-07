Donald Trumpin asettama aikaraja lähestyy. Jänistääkö Trump taas, vai onko nyt tosipaikka?
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump hermostui pääsiäispyhinä Iranille ja antoi uuden määräajan Hormuzinsalmen avaamiseksi.
Trumpin mukaan Hormuzinsalmen tulee olla auki öljykuljetuksille iltakahdeksaan mennessä Yhdysvaltain itärannikon aikaa. Suomen aikaan se tarkoittaa noin kolmelta huomenna aamuyöllä.
Jos Iran ei taivu maailman energiakaupan kannalta kriittisen vesiväylän avaamiseen, luvassa on tulta ja tappuraa.
Trump on uhannut aloittaa muun muassa Iranin siltojen ja voimalaitosten tuhoamisen.
– Sen jälkeen heillä ei ole siltoja, eikä voimaloita, presidentti uhosi.
Ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhanen toteaa Huomenta Suomessa, että sodassa ollaan nyt vedenjakajalla.
Asiantuntijan mukaan Trumpin käytös kielii siitä, ettei sota ole mennyt kuten Yhdysvaltain presidentti toivoi.
– Sota jatkuu edelleen. Iranin johdossa nähtiin alussa tehokasta likvidointia (eliminoimista), mutta toivottua hallinnonvaihtoa tai ketjureaktiota ei tullut, jotta tästä olisi tullut nopea operaatio.
– Nyt ollaan jumissa, ja Trump esittää kovimpia uhkauksiaan.
Trump äityi pääisäisen pyhinä käyttämään jopa poikkeuksellisen rajua kieltä.
– Avatkaa se vitun salmi, hullut paskiaiset tai tulette elämään helvetissä – tulette näkemään! Ylistetty olkoon Allah, Trump räyhäsi Truth Social -viestipalvelussa sunnuntaina.
Yhdysvaltalaiset presidentit harvoin käyttävät tämän tyyppistä retoriikkaa, muistuttaa Henri Vanhanen.