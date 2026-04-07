Jänistääkö Trump taas? Henri Vanhaselta karu arvio raivokohtauksesta

1:42 Donald Trump uhkaa pommittaa Iranin kivikaudelle, mutta jänistääkö hän? Vieraana Henri Vanhanen.

Julkaistu 36 minuuttia sitten

Donald Trumpin asettama aikaraja lähestyy. Jänistääkö Trump taas, vai onko nyt tosipaikka? Yhdysvaltain presidentti Donald Trump hermostui pääsiäispyhinä Iranille ja antoi uuden määräajan Hormuzinsalmen avaamiseksi. Trumpin mukaan Hormuzinsalmen tulee olla auki öljykuljetuksille iltakahdeksaan mennessä Yhdysvaltain itärannikon aikaa. Suomen aikaan se tarkoittaa noin kolmelta huomenna aamuyöllä. Jos Iran ei taivu maailman energiakaupan kannalta kriittisen vesiväylän avaamiseen, luvassa on tulta ja tappuraa. Trump on uhannut aloittaa muun muassa Iranin siltojen ja voimalaitosten tuhoamisen. – Sen jälkeen heillä ei ole siltoja, eikä voimaloita, presidentti uhosi. Ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhanen toteaa Huomenta Suomessa, että sodassa ollaan nyt vedenjakajalla. Asiantuntijan mukaan Trumpin käytös kielii siitä, ettei sota ole mennyt kuten Yhdysvaltain presidentti toivoi. – Sota jatkuu edelleen. Iranin johdossa nähtiin alussa tehokasta likvidointia (eliminoimista), mutta toivottua hallinnonvaihtoa tai ketjureaktiota ei tullut, jotta tästä olisi tullut nopea operaatio. – Nyt ollaan jumissa, ja Trump esittää kovimpia uhkauksiaan. Trump äityi pääisäisen pyhinä käyttämään jopa poikkeuksellisen rajua kieltä. – Avatkaa se vitun salmi, hullut paskiaiset tai tulette elämään helvetissä – tulette näkemään! Ylistetty olkoon Allah, Trump räyhäsi Truth Social -viestipalvelussa sunnuntaina. Lue taustaa: Trumpin raivari hämmästyttää Yhdysvalloissa Yhdysvaltalaiset presidentit harvoin käyttävät tämän tyyppistä retoriikkaa, muistuttaa Henri Vanhanen.

– Trumpille kova puhe ja kieli eivät kuitenkaan ole ensimmäinen kerta. Kun tilanne ei etene toivotusti, ilmassa on pettymystä: omaan hallintoon, kykyyn hoitaa asioita ja myös liittolaisiin.

Laajeneeko sota?

Toisen kautensa aikana Trump on tullut tunnetuksi niin sanotusta "Trump always chickens out" -käytöksestä, suomeksi käännettynä "Trump jänistää aina".

Hänellä on tapana iskeä pöytään kovia ukaaseja, joista hän sittemmin perääntyy.

Voiko Trump toimia näin Iranin kohdalla? Henri Vanhasen mukaan sodassa ollaan nyt tienhaarassa.

– Joko aloitetaan laajempi operaatio tai aletaan perääntyä. Molemmissa on riskejä.

Vanhasen mukaan perääntyminen voisi viestiä, ettei Yhdysvallat kykene ajamaan tavoitteitaan läpi ja joutuu perääntymään "pienen Iranin" edessä, mikä olisi Iranille voitto.

– Toinen vaihtoehto on laajempi, mahdollinen maaoperaatio, jota on voitu valmistella: neuvottelut voivat olla savuverho, jonka aikana valmistellaan toimia Hormuzinsalmen avaamiseksi tai esimerkiksi uraanin viemiseksi Iranista.

Ei hyviä vaihtoehtoja

Vanhasen mukaan molemmat vaihtoehdot ovat vaikeita ja huonoja. Vanhanen arvioi, että Trumpin perääntyminen on teoriassa mahdollista, mutta hänen arvionsa mukaan tilanne näyttää siltä, että koko ajan luodaan "pelitilaa eskalaatiolle".

– Nopeat tulokset eivät tule, syntyy paine tehdä "vielä yksi operaatio" tai näyttävä isku, jotta Iran perääntyisi.

– Iran ei pysty voittamaan Yhdysvaltoja ja Israelia sotilaallisesti, joten se tukeutuu horisontaaliseen eskalaatioon: sulkee Hormuzinsalmen ja voi iskeä Persianlahden maiden energiainfrastruktuuriin, nostaakseen kustannuksia Yhdysvalloille ja sen liittolaisille.

2:56 Trump: Voimme tuhota Iranin yhdessä yössä.

Vanhanen muistuttaa, ettei Iranin kannata avata salmea, jos sillä ei ole muutakaan painostuskeinoa.

Hänen mukaansa Iran voisi kostaa Yhdysvaltain laajenevat iskut iskemällä esimerkiksi meriveden suolanpoistolaitoksiin ja energiainfrastruktuuriin Bahrainissa, Kuwaitissa tai Saudi-Arabiassa. Tilanne voisi pahentua nopeasti.

– Tämä on suurvallan ja Iranin välistä arvovallan mittaamista, Vanhanen summaa.

Iran on kuvannut Trumpin puheita töykeiksi ja ylimielisiksi sekä uhkauksia perusteettomiksi.

Iranin keskussotilasjohdon mukaan Trumpin sanomiset eivät vaikuta Iranin sotilasoperaatioiden jatkumiseen Yhdysvaltoja vastaan.

Tommi Forsman MTV Uutiset Tommi Forsman työskentelee MTV Uutisissa uutistoimittajana, editoivana toimittajana sekä etusivua taittavana toimittajana. Hän kirjoittaa laajasti eri aiheista.

