Rap-artisti Offsetia ammuttu Offset on sairaalahoidossa. Copyright © 2026 BACKGRID, Inc./All Over Press Julkaistu 07.04.2026 09:12 Alexia Tänav alexia.tanav@mtv.fi Offset on kiidätetty sairaalahoitoon ampumavamman vuoksi. Yhdysvaltalaista rap-artistia Offsetia ammuttiin maanantaina, kertoo CNN. Hän on parhaillaan sairaalahoidossa. Offsetin tiedottaja kertoo lausunnossa, että räppärin tila on vakaa ja tämän vointia seurataan tarkasti. Paikalliselta poliisilaitokselta kerrotaan CNN:lle, että henkilö loukkaantui maanantai-iltana Floridan Hollywoodissa sijaitsevan kasinon pysäköintialueella. Uhrin saamat vammat eivät poliisin mukaan olleet hengenvaarallisia. Poliisi ei ole paljastanut uhrin henkilöllisyyttä. Poliisi on pidättänyt kaksi henkilöä tapauksen tiimoilta. Offset kuului suosittuun Migos -rap-trioon yhdessä Quavon ja Takeoffin kanssa. Takeoff kuoli ampumavälikohtauksessa vuonna 2022. Offset tunnetaan myös rap-artisti Cardi B:n ex-puolisona.

Kuvassa Migos-trio. Vasemmalla Takeoff, keskellä Quavo ja oikealla Offset.

