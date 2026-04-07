Trump sanoi astronauttien tehneen historiaa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ylisti Artemis 2 -lennon astronautteja puhuessaan näiden kanssa Suomen aikaa varhain tiistaina.



Trump onnitteli astronautteja Kuun onnistuneesta kiertämisestä ja sanoi näiden tehneen lennollaan historiaa. Hän myös kutsui astronautit vierailulle Valkoiseen taloon.

Lennon nelihenkiseen miehistöön kuuluu kolme Yhdysvaltain avaruushallinto Nasan astronauttia sekä yksi Kanadan avaruusjärjestön astronautti.



Uutiskanava CNN:n mukaan Trump on esittänyt Nasan budjetin leikkaamista vajaalla neljänneksellä.

