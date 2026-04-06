MTV Uutiset välittää Nasan suoraa lähetystä Kuun ympärilennosta läpi yön.

Nasan Orion-avaruuskapseli suorittaa tänä yönä Suomen aikaa historiallisen Kuun ohilennon.

Artemis II ‑tehtävän neljä astronauttia saapui tänään päivällä Suomen aikaa Kuun painovoimavaikutuksen piiriin.

Avaruuskapselin lentorata vie heidät yöllä Suomen aikaa Kuun varjoisan puolen yli – ja samalla kauemmas Maasta kuin yksikään ihminen historiassa.

Kello 2.05 yöllä he saavuttavat tehtävän suurimman etäisyyden Maasta, noin 406 800 kilometriä, mikä on noin 6 600 kilometriä enemmän kuin Apollo 13 ‑miehistön ennätys, joka on kestänyt 56 vuotta.

Kun Nasan astronautit Reid Wiseman, Victor Glover ja Christina Koch sekä kanadalainen astronautti Jeremy Hansen lähestyvät etäisyysennätystä, he kiertävät Kuun takaa ja näkevät sen noin 6 400 kilometrin korkeudesta pimeän pinnan yläpuolelta.

Taustalla näkyy koripallon kokoinen Maa, joka peittyy osittain Kuuhun kaukaisessa näkymässä. Hetki on lähes kymmenen päivää kestävän Artemis II ‑tehtävän huipentuma.

3:58