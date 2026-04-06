Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Mari Karppinen kertoo osan republikaaneista syyttävän Trumpia pääsiäisrauhan rikkomisesta.

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trumpin sunnuntainen purkaus sosiaalisessa mediassa on herättänyt ihmettelyä ja närkästystä. Trump uhkasi Irania kirosanojen saattelemana avaamaan Hormuzinsalmi meriliikenteelle tiistai-iltaan mennessä.

MTV Uutisten Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Mari Karppinen kertoo, että Trumpin lausuntoa on kummasteltu, ja se on tuomittu eri tahoilla.

– Asiantuntijat ovat täällä keskittyneet pääosin siihen, että Trump uhkailee avoimesti sotarikoksilla – iskemisellä voimalaitoksiin ja siviilikohteisiin, Karppinen kertoi Seitsemän Uutisissa maanantaina.

Ulostulo ihmetytti rajuudellaan, vaikka Trumpilta on totuttu kuulemaan kaikenlaista.

– Trump on tunnettu kovasta kielenkäytöstä, mutta raivareita, joissa hän käyttää kirosanoja, ei ole ennen nähty. Sen uskotaan kertovan tukalasta pattitilanteesta ja paikasta, johon Trump on itsensä laittanut, kun aloitti sodan, Karppinen sanoo.

Kritiikkiä Trump saa pääosin demokraateilta, mutta Karppisen mukaan pieni joukko republikaaneja on kritisoinut presidenttiä ja sanonut hänen rikkoneen pääsiäisrauhan.

Trumpin Iranille asettama takaraja Hormuzinsalmen avaamiseksi umpeutuu keskiviikkoaamuna Suomen aikaa eli tiistai-iltana Washingtonin aikaa. Trump uhkaa tuhota Iranin voimalaitokset ja sillat, ellei maa avaa Hormuzinsalmea.