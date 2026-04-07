Ukraina on esittänyt Venäjälle ehdon iskujen lopettamiselle.
Ukraina on ehdottanut Venäjälle taukoa iskuista energiakohteisiin, kertoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi. Hän kertoi asiasta maanantai-iltana.
Zelenskyin mukaan Ukraina on valmis lopettamaan iskut energiainfrastruktuuriin, jos myös Venäjä on valmis siihen. Asiaa on Zelenskyin mukaan ehdotettu venäläisille Yhdysvaltojen välityksellä.
Ukraina on viime viikkoina iskenyt voimalla esimerkiksi Venäjän öljysatamiin.
Lue myös: Liittolaiset painostavat Ukrainaa: Lopettakaa iskut Putinin lompakkoon
7:17Mikä on Ukrainan satamaiskujen merkitys Venäjän taloudelle?