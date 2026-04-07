Proviisori Jenni Sainio kumoaa yleisen särkylääkemyytin.
Monella on kokemus siitä, ettei parasetamoli helpota kipua yhtä tehokkaasti kuin tulehduskipulääke ibuprofeeni.
Proviisori Jenni Sainion mukaan kyseessä on kuitenkin myytti, joka johtaa juurensa siitä, ettei lääkettä uskalleta ottaa tarpeeksi isoa annosta kerralla.
– Joskus joihinkin kipuihin voi ollakin, ettei parasetamoli tehoa riittävästi, mutta on selvästi nähtävissä, että he, jotka sanovat, ettei parasetamoli auta, ottavat sitä liian vähän.
– Pelätään ottaa reilu annos eli gramman verran kolmesti päivässä. Se on aikuiselle tehokas ja turvallinen annos, Sainio painottaa MTV Uutisille.
Kolmen gramman päiväannosta ei saa ylittää
Parasetamoli on lääke, jonka annostelussa tuleekin olla tarkkana.