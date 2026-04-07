S-ryhmä kertoo merkittävästä muutoksesta Virossa. 25 vuotta historiaa päättyy.
SOK ja Coop Eesti ovat sopineet kaupasta, jossa Virossa toimivat 13 Prisman myymälää myydään Coop Eestille.
Yrityskaupan toteutuminen vaatii vielä Viron kilpailuviranomaisen hyväksynnän, jonka odotetaan tapahtuvan vuoden 2026 aikana. Prismoissa työskentelevät reilut 700 työntekijää siirtyvät kaupan toteutuessa Coop Eestin palvelukseen.
Prisma-myymälät jatkavat kaupan vahvistumiseen asti toimintaansa normaalisti. SOK:n mukaan kaupalla ei ole vaikutusta Tallinnassa toimivan Viru-hotellin toimintaan.
SOK ja Coop Eesti tavoittelevat yrityskaupan jälkeen laajaa yhteistyötä, jossa SOK:n valikoimassa olevia tuotteita toimitettaisiin jopa 300 Coop-myymälään Virossa.
SOK:n tiedotteen mukaan Coop Eesti on Viron suurin vähittäiskaupan ketju.
"Paras mahdollinen kumppani"
Coop Eesti Keskühistun hallituksen puheenjohtajan Rainer Rohtlan mukaan hankinnan taustalla on halu kasvattaa markkinaosuutta erityisesti Tallinnassa.
SOK:n pääjohtaja Hannu Krook puolestaan perustelee ratkaisua sillä, että Coop Eesti sopii kumppaniksi arvo- ja taustasyistä.
– Coop Eesti on S-ryhmälle paras mahdollinen kumppani Virossa. Meitä yhdistää osuuskauppatausta ja sen vastuullinen arvopohja. Coop Eesti on paikallisesti hyvämaineinen yritys ja arvostettu työnantaja.
– Olemme tyytyväisiä, että voimme rakentaa tiivistä yhteistyötä juuri heidän kanssaan, sanoo Krook.
Krook kertoo, että SOK:n Viron Prismojen liiketoiminta on ollut taloudellisesti kannattavaa, vaikka viime vuosien korkea inflaatio on heikentänyt paikallista kysyntää.
– Haluamme kiittää Viron Prismojen työntekijöitä ja asiakkaita koko 25 vuoden ajalta. Matkaan mahtuu myös haastavia aikoja, etenkin aivan viime vuosina paikallista kysyntää runnelleen harvinaisen korkean inflaation vuoksi.