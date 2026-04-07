Jääkiekon NHL:ssä Ukko-Pekka Luukkonen torjui Buffalo Sabresin 4–2-kotivoittoon Tampa Bay Lightningista.
Suomalaisveskarille kertyi kaikkiaan 23 torjuntaa. Lisäksi hänet merkittiin toiseksi syöttäjäksi osumaan, jonka Jack Quinn viimeisteli ottelun viime hetkillä tyhjään maaliin.
Luukkonen valittiin saavutuksiensa myötä ottelun tähtikaartiin.
Buffalo ja Tampa Bay ovat kumpikin varmistaneet jo paikkansa kevään pudotuspeleissä.
Buffalo nousi voittonsa myötä 102 pisteeseen, mikä on seuran kovin pistesaldo 19 vuoteen. Edellisen kerran Buffalo on kerännyt isomman pistesaldon (113) kaudella 2006-07.