Golfin kohu-uudistus etenee kulisseissa – Sami Välimäeltä suorat sanat

Golfin arvostetuimmalla kiertueella, PGA:lla, kolmatta kauttaan pelaava Sami Välimäki ei näe siinä ongelmaa, että jotkut kentät ovat vähän lyhyehköjä tai helpompia nykypelaajille lyöntimittojen yleisen kasvun seurauksena.

Suunniteltua pallon lentopituuden lyhentämistä pidetään modernin golfin potentiaalisesti suurimpana mullistuksena ja sääntömuutoksena. Lajin suomalaishuippu Sami Välimäki ei näe ratkaisussa järkeä.

Uusien pallojen prototyyppejä on jo testattu, ja niistä on tihkunut dataa lajimedioihin. Välimäki ei ole itse päässyt käsiksi kohupalloihin.

Kaksi eri palloa?

Pallomuutoksen puolustajat ovat puhuneet siitä, kuinka pidemmälle kantavat lyönnit ovat muuttaneet lajin luonnetta. Esimerkiksi par4-väylillä tämä tarkoittaa usein pitkää draivia ja entistä lyhyempää lähestymistä esimerkiksi wedgellä, minkä jälkeen putataan. Monipuolisen rautamailojen käytön koetaan vähentyneen.

– Ei tarvitsisi kuin kovat griinit. Käytännössä ei tarvitsisi tehdä muuta.

Yksi ilmoille heitetty ehdotus on ollut erilaiset pallot ammattilaisille ja muille. Muun muassa suurpelaaja Rory McIlroy on huomauttanut, että ammattilaiset ja harrastajat pelaavat käytännössä eri peliä hyvin erilaisista lyöntimitoista johtuen.

– Siinä se isompi ongelma tulee, että mihin raja vedetään. Kuka pelaa milläkin palloilla? Siinä on aika iso ero, jos olet pelannut huippuamatöörinä näillä nykyisillä palloilla ja sitten PGA-kiertueelle pääsyn myötä joudut vaihtamaan palloa. Väitän, että tuo olisi vaikea juttu.

– Jos tutkii Yhdysvaltain golfiin tehtyjen sääntö- ja välinemuutosten historiaa, sama kaava on toistunut aina: kova päätös, jota on seurannut valtava ahdistuneisuus ja vastustus, ja sitten sääntöjen toimeenpanoon on reagoitu toteamalla ”tässäkö kaikki”, Whan lisää.