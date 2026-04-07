Suunniteltua pallon lentopituuden lyhentämistä pidetään modernin golfin potentiaalisesti suurimpana mullistuksena ja sääntömuutoksena. Lajin suomalaishuippu Sami Välimäki ei näe ratkaisussa järkeä.
Lajijärjestöjen suunnitelmasta alkoi tihkua tietoja loppuvuodesta 2023. Ajatuksena on siis muuttaa golfpalloja niin, että ammattilaisten draivimitat putoaisivat noin 15 jaardia ja klubipelaajien noin 10 jaardia. Yksi jaardi on noin 0,91 metriä.
Keskimäärin puhuttaisiin noin viiden prosentin leikkauksesta lyöntimittoihin.
Alkuperäinen suunnitelma oli tuoda uudet pallot ammattilaiskentille vuonna 2028 ja harrastepelaajille kaksi vuotta myöhemmin, mutta tuoreimmat tiedot vihjaavat, että uudistus ajettaisiin sisään kerralla kaikille vuonna 2030.
– Kriittinen tekijä tässä on se, että kenttien pituudet eivät meinaa enää riittää, kun huippupelaajat lyövät niin pitkälle, Golfliiton toiminnanjohtaja Juha Korhonen kommentoi MTV Urheilulle joulukuussa 2023.
Golfin arvostetuimmalla kiertueella, PGA:lla, kolmatta kauttaan pelaava Sami Välimäki ei näe siinä ongelmaa, että jotkut kentät ovat vähän lyhyehköjä tai helpompia nykypelaajille lyöntimittojen yleisen kasvun seurauksena.
Onko sillä väliä, onko turnauksen voittotulos –10 vai –20, suomalaishuippu kysyy.
– Ei mikään kauhean järkevä ratkaisu millään tavalla, Välimäki linjaa palloihin kajoamisesta.