Kirja-arvio: Antti Helanterä: Muistiinmerkintöjä Moskovasta (Siltala 2026) 320 s.
Venäjää voi ymmärtää, kun perehtyy näennäisten myyttien taustoihin.
Antti Helanterä (s. 1971), Suomen Moskovan suurlähettiläs vuosina 2020–2024, on kirjoittanut sisältöjyhkeän kirjan Venäjän viime vuosikymmenistä.
Painotus on tällä vuosikymmenellä ja Venäjän hyökkäyssodassa Ukrainaan, mutta hän taustoittaa maan lähimenneisyyttä kommunismin romahduksesta seurauksineen.
Venäjään jo opintojensa aikana perehtyneen Helanterän teksti on tiheää, analyyttistä asiaa, kuin lukisi dekkaria, jossa tietää tulevan. Mutta tärkeintä onkin etsiä vastauksia kysymykseen 'miksi?'.
Sisältövaroitus: Venäjän nopeaa muutosta liberaaliksi demokratiaksi meikäläisine ihmisoikeuksineen ja parlamentarismeineen on turha odottaa.
Liberaalitkin tuhahtavat Ukrainalle
Vladimir Putinilla on kannatusta, väestö on passiivista.
Hallinnon kovat otteet eivät houkuttele massoittain kaduille. Liberaalitkin ovat kansallismielisiä, mikä näkyy ylenkatseena tai halveksivana suhtautumisena Ukrainaan. Sodan vastustajia ja lännen ymmärtäjiä ei ole jonoksi asti.
Korruptio on kaikkialla, sitä "ei tarvitse Venäjällä paljastaa".
Tärkeintä hallinnolle on vakaus, ja palava halu palata suurvaltastatukseen, samalle symboliselle tasolle Yhdysvaltain kanssa. Naton laajentuminen entisiin Neuvostoliiton satelliittimaihin on piikki itsetunnossa.