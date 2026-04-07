Moskovan-suurlähettiläältä tylyt terveiset: Entiseen ei ole paluuta

Antti Helanterä vuonna 2022.

Kirja-arvio: Antti Helanterä: Muistiinmerkintöjä Moskovasta (Siltala 2026) 320 s. Venäjää voi ymmärtää, kun perehtyy näennäisten myyttien taustoihin. Antti Helanterä (s. 1971), Suomen Moskovan suurlähettiläs vuosina 2020–2024, on kirjoittanut sisältöjyhkeän kirjan Venäjän viime vuosikymmenistä. Painotus on tällä vuosikymmenellä ja Venäjän hyökkäyssodassa Ukrainaan, mutta hän taustoittaa maan lähimenneisyyttä kommunismin romahduksesta seurauksineen. Venäjään jo opintojensa aikana perehtyneen Helanterän teksti on tiheää, analyyttistä asiaa, kuin lukisi dekkaria, jossa tietää tulevan. Mutta tärkeintä onkin etsiä vastauksia kysymykseen 'miksi?'. Sisältövaroitus: Venäjän nopeaa muutosta liberaaliksi demokratiaksi meikäläisine ihmisoikeuksineen ja parlamentarismeineen on turha odottaa. Liberaalitkin tuhahtavat Ukrainalle Vladimir Putinilla on kannatusta, väestö on passiivista. Hallinnon kovat otteet eivät houkuttele massoittain kaduille. Liberaalitkin ovat kansallismielisiä, mikä näkyy ylenkatseena tai halveksivana suhtautumisena Ukrainaan. Sodan vastustajia ja lännen ymmärtäjiä ei ole jonoksi asti. Korruptio on kaikkialla, sitä "ei tarvitse Venäjällä paljastaa". Tärkeintä hallinnolle on vakaus, ja palava halu palata suurvaltastatukseen, samalle symboliselle tasolle Yhdysvaltain kanssa. Naton laajentuminen entisiin Neuvostoliiton satelliittimaihin on piikki itsetunnossa. 1990-luvun huono perintö

Sosiaalinen, taloudellinen ja yhteiskunnallis-poliittinen punainen lanka on myllerrysten 1990-luku. Se talousuudistusyrityksineen painaa yhä kansalaisten mielissä, ja ajanjakson varoittava kaoottisuus sopii Kremlin propagandaan. Vanhoillinen länsivastaisuus ja sotaisuus on rakentunut vuosien mittaan.

Yhdeksänkymmentäluku jakaa myös oppositiota, joka on hajanainen ja julkisesti pieni, vaikka rohkeita ääniä yhä on.

Entä mitä ne ajattelevat Suomesta?

Suomi on nykyään länsimaa muiden joukossa. Takavuosikymmenien erityissuhde on mennyttä.

Syy-yhteyttä Venäjän suurhyökkäykselle ja Nato-jäsenyydellemme itänaapurissa ei haluta nähdä. Suomenkin tulisi ottaa annettuna ja sopeutua Moskovan toimiin sen katsomuksen etupiirissä.

Lännen virhearvioita

Helanterän mielestä länsi ajatteli väärin, kun se arvioi, että yhteiskuntavakaus horjuu, mitä kauemmaksi liberaalista demokratiasta Venäjä kulkee. Myös odotus vakauden heikkenemisestä suursodan vain jatkuessa meni pieleen.

Väärin on käynyt myös luulolle, että Venäjän halu neuvotella lisääntyy, kun se joutuu ahtaammalle.

Ennen suurhyökkäystä Ukrainaan länsi ja Venäjä arvioivat toisiaan väärin.

Helanterä löytää hupaisan mutta Venäjän nykytilanteen lukitsevan vertauskuvan.

Presidentinvaalit ovat kuin seurakuntavaalit, joissa kandidaateiksi asettuisivat joko Jumala tai poikansa. Muille sopiville ehdokkaille on tilaa, mutta pääehdokkaan oppia ei kukaan käy haastamaan.

Maana Venäjä on rikas mutta vain kartalla. Venäjä on nyt sotatalous. Se ei ole kilpailukykyinen, Helanterä arvioi. Jos oikein muistan, hän ei taida edes mainita maan "piilaaksoa" Skolkovoa.

Millainen tulevaisuus?

Mitä Putinin jälkeen?

Johtaja, jolla ei ole samaa arvovaltaa, ja jonka liikkumatila on ahdas. Yhteiskuntana sille lähinnä istuisi länsimaista yhdysvaltalainen maga-henkinen maa tai Kiina, vaikka yksi yhteen ne eivät tietenkään olisi.

"[Vahva] johtaja ja ideologia, jossa hipeille annetaan huutia, puhutaan jumalasta, ihannoidaan voimaa ja väkivaltaa, perinteiset perhearvot ovat tunnelmavalaistuksessa, korostetaan suvereniteettia, omasta maasta ollaan ylpeitä ja sen puolesta ollaan valmiita sotimaan."

Suomen suhde Venäjään on vuosia eteenpäin "pääasiassa riskienhallintaa, eivät sisältöä". Paluu vanhaan kannattaa viivata yli vaihtoehtolistasta.

Ja aina on yllättävää toivoa.

Diplomaatin on verkostoiduttava väsymättä

Helanterän teos on oppikirja paitsi Venäjästä, myös esimerkki kontaktien luomisen ja ylläpidon, kuuntelemisen, arkipäivässä olemisen (ehtipä hän käydä jalkapallo-otteluissakin), lounaskeskustelujen, ja diplomaattikohtaamisten ja -yhteistyön merkityksellisyydestä.

Moraalisena virkaeleenä käy kukkien vienti Aleksei Navalnyin haudalle Moskovassa.

Helmikuun 2022 jälkeen tosin venäläisten keskustelukumppanien näkemykset pikkuhiljaa urautuivat enimmiten Kremlin linjoille tai sen liepeille.

Näitä keskusteluja ja huomioita hän on kirjannut päiväkirjaansa, jonka otteissa hän kertaa sekä tapahtumia, että lukuisten tapaamistensa tiedollista ja analyyttistä satoa. Ne antavat tässä ja nyt -tihentymää kirjaan.

Vain uutteralla verkostoitumisella, henkisellä jalkatyöllä, voi tehdä diplomaatin työn hyvin. Suomelle ensisijaisen tärkeässä maassa se on vaatimus, erityisesti vaikeina aikoina. Helanterä huomaavaisena henkilönä myös jakaa kiitoksia alaisilleen Moskovassa.

Helanterä kutsuu kirjaansa "eräänlaiseksi loppuraportikseen".

Ulkoministeriöön on asemapaikoilta eri puolilta maailmaa laadittu jos jonkinlaisia raportteja vuosisadan ajan. Tämä kirja kuuluu raporttien huippuluokkaan.