Tampa Bayn ruotsalaishyökkääjä Pontus Holmberg loukkaantui ikävästi yön NHL-kierroksella.

Holmberg menetti ottelun päätöserässä tasapainonsa Buffalo Sabresin Peyton Krebsin taklauksen seurauksena. Ruotsalainen liukui käsi olkavarsi edellä päin hieman raollaan ollutta rangaistusaition ovea.

Holmberg loukkasi tilanteessa olkapäänsä, eikä kyennyt jatkamaan peliä.

Tampa Bayn päävalmentaja Jon Cooper osoitti syyttävän sormensa jäähyaitiovirkailijoiden suuntaan.

– En tiedä, kuka siellä jäähyaitiossa on työskennellyt, mutta en ole varma, pitäisikö hänen saada pitää työpaikkansa tuon jälkeen, kun hän jätti oven auki. Nuo ovat vaarallisia tilanteita, joten rehellisesti sanoen olen hieman turhautunut, Cooper jyrähti medialle.