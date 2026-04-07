NHL:ssä pelaavan Winnipeg Jetsin suomalaishyökkääjä Brad Lambert onnistui maalinteossa, kun Winnipeg löi Seattle Krakenin maalein 6–2.

22-vuotias Lambert vastasi joukkueensa 4–2-osumasta komealla tavalla, kun hän pääsi purjehtimaan vapaasti Seattlen alueelle. Lambert käytti tilan ja ajan tylysti hyödykseen laukomalla pelivälineen tarkasti yläkulmaan.

Maali oli Lambertille kauden kolmas.

Winnipeg hehkutti Lambertin suoritusta X-tilillään. Ottelun jälkeen Jets intoutui jopa vertaamaan suomalaista Disneyn ja Pixarin Autot-klassikkoelokuvan päähenkilöön Salama McQueeniin.

– Nopee, mä oon nopee, Winnipeg-hehkuttaa kuvamuokkauksen yhteydessä lainaten Autot-elokuvan alkukohtauksen sanoja.

Lambert on maalis-huhtikuun aikana murtautunut Winnipegin pelaavaan miehistöön. Hän on pelannut tällä kaudella nyt 20 ottelua tehoin 3+3. Peliaikaa Lambert on kellottanut keskimäärin reilut kymmenen minuuttia ottelua kohden.

Ottelussa pisteille pääsi myös Seattlen Kaapo Kakko (0+1). Kakko on tehnyt viimeiseen kuuteen otteluun nyt komeat seitsemän (2+5) pistettä.

Winnipeg taistelee vielä tiukasti pudotuspelipaikasta. Joukkue on kuitenkin vielä alakynnessä läntisen konferenssin kymmenentenä, mutta ero viimeisellä pudotuspelipaikalla olevaan Los Angeles Kingsiin oli ennen Kingsin vielä kesken olevaa ottelua vain yksi piste.