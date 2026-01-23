Kärppien tuore puolustajavärväys Jani Hakanpää tekee paluun kaukaloon pitkän tauon jälkeen.
Hakanpää on merkitty oululaisten ykköspariin Jiri Tichacekin vierelle. Kärpät vierailee tänään Kiekko-Espoon kotiluolassa.
Hakanpää, 33, on kärsinyt viime vuodet pahasta polvivammasta. Hän pelasi viime kaudella vain neljä ottelua, joista kaksi Toronto Maple Leafsissa ja kaksi seuran AHL-joukkueessa. Hänellä on vyöllään yhteensä 323 NHL-ottelua.
Aiemminkin Oulussa SM-liigaa menestyksekkäästi pelannut Hakanpää on harjoitellut jo pitkään Kärppien mukana. Hänen loppukauden sopimuksensa julkaistiin viime viikolla.
SM-liigassa pelataan perjantai-iltana kaikkiaan neljä ottelua. K-Espoon ja Kärppien väännön lisäksi Tampereella Ilves isännöi paikallispelissä Tapparaa. Porissa Ässät ja Lukko selvittävät Satakunnan herruutta, kun taas Turussa TPS ottaa vastaan Pelicansin.
Sekä Ässät että Lukko saavat mahtinimen takaisin askiin. Patapaitojen ykköskenttää vahvistaa Dylan Fabre, joka on pelannut viimeksi marraskuussa. Raumalaiset puolestaan iloitsevat maalitykki Alex Beaucagen paluusta. Kanadalainen oli viime viikolla saadun tärskyn jälkeen pari peliä sivussa.