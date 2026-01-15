Jääkiekon NHL:ssä suomalaismaalivahdit olivat hyvässä vireessä ja auttoivat joukkueensa voittoihin. Ukko-Pekka Luukkonen torjui jo kahdeksannen kotivoittonsa Buffalo Sabresille. Voitto tuli Philadelphia Flyersista maalein 5–2, ja torjuntoja Luukkoselle parikymmentä.
Luukkosen kotiotteluiden saldo on komeaa luettavaa, kahdeksan voittoa ja vain yksi tappio. Kotiotteluissa on tullut seitsemän peräkkäistä voittoa. Edellinen kotitappio tuli 6. marraskuuta.
Tällä kaudella 17 ottelua pelanneella Luukkosella on suomalaisvahdeista paras torjuntaprosentti ja päästettyjen maalien keskiarvo.
Leevi Meriläisen edustama Ottawa Senators otti puolestaan vierasvoiton New York Rangersista maalein 8–4. Meriläiselle torjuntoja kertyi liki 20.
Meriläinen avasi Ottawan maalilla nyt yhdeksättä peräkkäistä ottelua.