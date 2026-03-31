Jääkö HJK taas tyhjin käsin? Veikkausliigan ykkössuosikki ei tule Helsingistä – "Ihailtavan selkeä" FC Inter juhli maaliskuussa Liigacupin voittoa. All Over Press / Juha Tamminen Julkaistu 21 minuuttia sitten Timo Innanen timo.innanen@mtv.fi TInnanen Anssi Shemeikka anssi.shemeikka@mtv.fi anssishemeikka MTV Urheilun toimittajat Timo Innanen ja Anssi Shemeikka käyvät dialogia pääsiäislauantaina alkavasta jalkapallon Veikkausliiga-kaudesta. Innanen ja Shemeikka ennakoivat myös, miltä sarjataulukko lopulta näyttää. Inna: Anssi, FC Inter on ykkössuosikkimme mestariksi liigakaudella. Jo viime kaudella turkulaisjoukkueen mestaruus oli lähellä, mutta lopulta pelaajamateriaali oli liian kapeaa sorttia. Peli-identiteetti on ihailtavan selkeä: puolustustyöskentely on kurinalaista ja prässi lähtee toisinaan hyvin aggressiivisesti jo ylhäältä. Nyt ryhmässä on myös leveyttä ja laatua jokaisella sektorilla. Uskon, että se on avainasia siihen, että kasvojaan tuntuvasti pessyt HJK taipuu kärkitaistossa lopulta niukalla erolla. Anssi: Ero Interin ja HJK:n välillä lienee niukka, mutta toisin kuin helsinkiläisseura, turkulaisryhmä rakentaa vakaammalle ja pidemmälle jatkumolle toimintaansa. Se tuottanee heti alkukaudesta tärkeitä pisteitä. Useammalle pelipaikalle on etukäteen tiedossa vahvat näytöt antaneita pelaajia. Tässäkin on siis hiukan eroa uutta rakentavan HJK:n lähtökohtiin. Interin vahvistukset vaikuttavat onnistuneilta, etunenässä suurlupaus, toppari Ilari Kangasniemi. Myös toinen 18-vuotias Eeli Kiiskilä on yksi jännittävimmistä nuorista pelaajista sarjassa alkavalla kaudella – mikäli hän vain nauttii päävalmentaja Vesa Vasaran luottamusta. 1:51

FC Interin 18-vuotias Ilari Kangasniemi on Veikkausliigan kuumimpia lupauksia.

Viime kauden avainpelaajista Axel Kouame, Florian Krebs ja Dimitri Legbo ovat toisaalta mittaluokaltaan sellaisia menetyksiä, että esimerkiksi tähtilaituri Loic Essomban on kyettävä jatkossa parempaan kuin mitä harjoituskausi on näyttänyt. Hänen on noustava takaisin parhaalle tasolleen, josta saimme esimakua viime vuonna.

Eetu Huuhtasen otteita kehuttiin monesta suunnassa viime kaudella, mutta mielestäni osin jopa hieman ilman perusteita. Erinomaisilla ominaisuuksilla työskentelevän maalivahdin on saatava otteisiinsa lisää tasaisuutta ja yhteistoimintaan puolustuslinjan kanssa vielä enemmän selkeyttä ja määrätietoisuutta.

Inna: Huuhtanen paransi otteitaan toki huomattavasti viime kaudella, mutta melko pienikokoinen vahti on minullekin yhä pienoinen kysymysmerkki. Erityisesti keskityspalloissa Ilves-kasvatilla on edelleen hurjan paljon kehitettävää.

Toisaalta sinimustien tiivis alakerta on parhaimmillaan niin rautainen, että se helpottaa Huuhtasen urakkaa jälleen suuresti. Kokenut laitapuolustaja Albin Granlund ja tähtipakki Jussi Niska ovat luotettavia ja laadukkaita suorittajia - ja Niska on jopa "liiankin hyvä Veikkausliigaan".

Lue myös: Helsinkiin suunnitteilla uusi stadion

Kangasniemi voi hyvinkin olla kauden suurin komeetta: itsevarma 199-senttinen SJK:n kasvatti saattaa siirtyä kesken kauden kirkkaimpiin valoihin. Bismark Ampofo ja Prosper Ahiabu muodostavat parivaljakkona keskustaan jykevän selkärangan, johon kollektiivi voi nojata tukevasti.

Anssi: Viittasin juurikin mainitsemiesi Niskan ja Granlundin kaltaisiin laatupelaajiin, kun totesin useammalla pelipaikalla olevan laatutakuuta.

Tosin mikäli Interin peli kulkee vakuuttavasti heti sarjakauden alusta lähtien, voi kesällä olla käsiteltävänä tuttuja haasteita mestaruuteen vaadittavan materiaalin kasassa pitämisessä.

Inna: HJK haastaa Interin papereissamme siis tiukkaan mestaruustaistoon. Joonas Rantasen pelaajakatras on nyt paperilla riittävän laadukas ja leveä, vaikka uusi päävalmentaja on toisaalta osin uuden haasteen edessä: miten hän onnistuu pitämään useat tähtipelaajansa riittävän tyytyväisinä läpi kauden ajan? Haasteita riittää.

Ilveksessä Rantasen rotaatio ei toiminut ideaalilla tavalla, jonka seurauksena ilmapallo osittain tyhjeni kalkkiviivoilla pahemman kerran viime syksynä. Hän on luonut helsinkiläisjoukkueelle melko toimivan pelitavan harjoituskaudella.

Klubissa on rutkasti potentiaalia mestariksi asti, mutta toisaalta näen miehistössä enemmän kysymysmerkkejä kuin Vesa Vasaran laaturyhmässä. Kokeneet tähdet Teemu Pukki ja Alexander Ring kantoivat ryhmää viime kaudella: mielestäni heihin voi luottaa yhä. Keskialueelta puuttuu tosin yhä sellainen voittavia pelitekoja tekevä tyly pallorosvo, joka osaisi myös tasapainottaa joukkueensa pelaamista tyylillä.

Anssi: En ole yhtä vakuuttunut siitä, voiko Pukkiin ja Ringiin enää luottaa siinä määrin kuin viime kaudella. Molemmat katosivat päävastustajia vastaan viime kaudella hieman kuvasta, jos ei nyt oteta huomioon Cup-finaalia Tammelassa. Tehot olivat kauden mitassa toki kummallakin hulppeat, mutta tärkeillä hetkillä jälki oli jopa vaatimatonta.

Ensimerkit viittaavat siihen, että HJK on tehnyt Rantasen kohdalla viisaan luotsivalinnan, mutta se lienee sitä ennen muuta pitkällä aikavälillä. Pisteitä verottavia kasvukipuja voi olla luvassa varsinkin alkukaudella.

Joukkueeseen istutetaan nyt pelitapaa, joka tullee hyökätessä aiheuttamaan monipuolista uhkaa vastustajille. Osa lupauksista vaikuttaisi olevan nyt valmiita lyömään läpi liigatasolla: erityisesti Martin Kirilov ja laituri Toivo Mero ovat hyökkäyspäässä sellaisia nimiä etunenässä.

Inna: Ilves on vahva ehdokas pronssille. Tamperelaisryhmä esiintynyt harjoituskaudella uuden päävalmentajansa Joni Lehtosen alaisuudessa kaikkinensa suhteellisen vahvasti, vaikka yksi joukkueen tärkeimmistä pelaajista, sarjan eliittiin lukeutuva keskikenttäpelaaja Joona Veteli, oli sivussa otteluista reisivammansa vuoksi lähestulkoon koko harjoituskauden ajan.

Nyt uuden vammansa myötä Veteli on sivussa pelikentiltä vielä vähintäänkin pari kuukautta. Tuore vahvistus hollantilais-venezuelalainen Yiandro Raap on kiintoisa vahvistus, joka voi vahvistaa keskialueen pohjaa merkittävästi - eli juuri sitä sektoria, jonne onkin kaivattu peluria, joka kykenee puolustamaan isoja tiloja.

Teemu Hytönen lienee vihdoinkin valmis kantamaan ykköspyssyn viittaa. Hytönen on ollut tehokas harjoituskaudella. Roope Riski säestää.

18-vuotias topparilupaus Ville Kumpu on kiintoisa nimi, joka voi ottaa jo paikkansa kokeneen Sauli Väisäsen viereltä. Väisänen paransi peliesityksiään syyskauden aikana. Hänen pitää olla ensimetreiltä asti suoritusvarma ja jykevä kippari, joka johdattaa joukkojaan kohti luvattua maata. Viime kaudella Ilvekselle tehtiin valtaisa määrä maaleja nimenomaan erikoistilanteista. Se ei saa enää toistua. Oppirahat lienee maksettu?

1:59 Tulosruutu 14.3.: Ilves lähtee haastajana Veikkausliiga-kauteen – “Meillä on tosi kova nälkä”

Tamperelaisilta uupuu yläkerrasta jonkin verran vauhtia ja dynaamisuutta, koska Huuhkajiin kuuluva laitapelaaja Oiva Jukkola ja Pikkuhuuhkajissa operoiva Marius Söderbäck lähtivät uusien haasteiden pariin. Pahimmillaan Ilveksen hyökkäyspelaaminen voi olla liian staattista.

Keskeisessä roolissa 10-paikalla operoinee Jardel Kanga. Ruotsin alle 21-vuotiaiden maajoukkuepelaaja voi olla sarjan suurimpia tähtiä, mikäli hän löytää lisää tasaisuutta ja tehoja otteisiinsa. Ilves taistellee Kuopion Palloseuran kanssa kiivaasti pronssimitaleista. Allekirjoitatko tämän väitteeni, Anssi?

Anssi: Kyllä nämä kaksi joukkuetta pronssista taistelevat. Järjestyksestä en tosin ole ihan varma. Molemmat joukkueet uusine luotseineen ovat vielä tällä hetkellä niin katsomattomia kortteja.

Epäilen Ilveksen kannattajien havahtuvan kauden alussa siihen, millainen merkitys Rantasella oli ryhmän juonikkaan hyökkäyspelaamisen organisoinnissa - ja Söderbäckillä ja Jukkolalla puolestaan sen merkittävinä toteuttajina.

Ennustan lisäksi, etteivät tuloksentekijän saappaat jää tällä kaudella Maksim Stjopinin jaloissa hölskymään. Harjoituskauden perusteella hänelle on kertynyt peliesityksiinsä kosolti lisää itseluottamusta ja tehokuutta.

Ilves on nähdäkseni jollain tavalla kärsinyt Doni Arifin lähdöstä asti puolustavamman keskikentän puuttumisesta. Viime aikoina jälleen vaivoista kärsinyt Otto Tiitinen tai lupaavasti harjoituskaudella esiintynyt Oskari Multala eivät ole vastauksia puolustuslinjan edessä oleviin ongelmiin. Ehkä uusi hollantilainen auttaa tässä.

Analyysit KuPSista, AC Oulusta ja SJK:sta ilmestyvät kausiennakon toisessa osassa torstaina.

MTV Urheilun kausiennuste:

1. FC Inter

2. HJK

3. Ilves

4. KuPS

5. AC Oulu

6. SJK

7. IF Gnistan

8. VPS

9. FC Lahti

10. FF Jaro

11. IFK Mariehamn

12. TPS

