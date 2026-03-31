Eemeli Suomi teki maalin ja sai pelirangaistuksen, kun hänen seuransa Växjö Lakers eteni jo voiton päähän välieräpaikasta Ruotsin jääkiekkoliiga SHL:ssä.

Växjö haki Brynäs IF:n kotihallista 3–2-voiton. Eteläruotsalainen seura kasvatti otteluvoitossa johtonsa 3–1:een ja saa hakea puolivälieräsarjan ratkaisua keskiviikkona kotijäällään.

Ensimmäistä kauttaan SHL:ssä pelaava Eemeli Suomi iski pudotuspelikevään avausmaalinsa toisen erän alussa ohjaamalla Leo Salin Walleniuksen siniviivavedon maalin kulmalta sisään.

Ottelun kolmannen erän alkupuolella Suomi ajettiin kuitenkin ulos ottelusta. Växjö-hyökkääjä oli jälleen lähellä maalintekoa, mutta tilanteen lopuksi hän otti Robert Häggin taklauksen vastaan poikittaisella mailalla, joka suuntautui suoraan vastustajan kasvoihin.

Raivostunut gävleläisyleisö osoitti mieltään, ja tuomaristo tarkasti tilanteen videolta. Lopulta Suomelle tuomittiin viiden minuutin jäähy ja pelirangaistus.

Brynäsin Jakob Silfverberg napautti ylivoimalla 2–2-tasoitusmaalin. Växjö iski kuitenkin vajaat kolme minuuttia ennen loppua 3–2-voittomaalin niin ikään ylivoimalla.

Brynäsin kapteeni Joel Persson kihisi ottelun jälkeen joukkueen saamista useista rangaistuksista, jotka olivat hänen mukaansa seurausta Växjön edellisen ottelun jälkeen antamasta kritiikistä.

– Mitä voin sanoa? Nyt meidän on alettava itkemään mediassa. Niin he tekivät viime ottelussa, kun he eivät saaneet (ylivoimia). Se näyttää auttavan, Persson tokaisi SVT:lle.

Växjön päävalmentaja Björn Hellkvist kieltäytyi puolestaan ottelun jälkeen kommentoimasta Suomen ulosajoa.