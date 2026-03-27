Helsingin kaupunki suunnittelee yhdessä IF Gnistanin kanssa uuden jalkapallostadionin rakentamista Oulunkylän liikuntapuistoon.
Stadionin on valmistuessaan määrä vetää 4 500–8 000 katsojaa, mikä mahdollistaa myös kansainvälisten otteluiden järjestämisen.
Kesän 2024 tulipalon jäljiltä korjattu IF Gnistanin nykyinen kotistadion vetää jalkapallo-otteluissa noin 2 600 katsojaa.
Samalla Helsingin kaupunki on kehittämässä liikuntapuiston muita urheilukenttiä koululiikunnan, asukkaiden kuntoilumahdollisuuksien ja paikallisten jalkapalloseurojen tarpeita vastaavaksi. Kaavoitetulle alueelle on suunnitteilla myös uusi jäähalli.
Liikuntapuiston viereen suunnitellaan asuntorakentamista 500 asukkaalle. Puiston pohjoisosa muutetaan uudessa kaavassa metsäiseksi lähivirkistysalueeksi.
Kaupunki pyrkii valmistelemaan Oulunkylän liikuntapuiston kaavaehdotuksen vuoden 2026 aikana. Sen on tarkoitus edetä kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyyn alkukesästä 2027 ja kaupunginvaltuuston pöydälle loppuvuonna 2027. Rakentaminen voisi näin ollen alkaa vuonna 2028.