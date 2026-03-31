Kärppien pitkäaikainen toimitusjohtaja Tommi Virkkunen jättää tehtävänsä ensi kauden jälkeen. Kärpät kertoo asiasta verkkosivuillaan.

Vuodesta 2017 Oulun Kärpät Oy -konsernin toimitusjohtajana työskennellyt Virkkunen toimii tehtävässä vielä kauden 2026–2027 ajan. Uuden toimitusjohtajan rekrytointi on käynnistetty. Virkkunen osallistuu itse tulevan siirtymän valmisteluun.

– Kärppien kehittäminen on ollut minulle erittäin merkityksellinen tehtävä. Olemme hallituksen kanssa keskustelleet jo pidempään seuran seuraavista kehitysaskelista, ja siksi on luontevaa valmistella seuraavaa vaihetta hyvissä ajoin. Näin seura saa riittävästi aikaa rekrytoida seuraavan johtajan ja varmistaa hallitun siirtymän, Virkkunen kommentoi seuran tiedotteessa.

Kärppien taustakonsernin liikevaihto on noin 35 miljoonaa euroa. Useita toimialoja käsittävässä konsernissa työskentelee yli 250 henkilöä.

Kärppien otteet liigakaukaloissa ovat olleet viime vuosina apeita. Seura on jäänyt kahdella peräkkäisellä sesongilla pudotuspelien ulkopuolelle.