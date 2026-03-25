Maalirohmu Joel Pohjanpalo ja puolustaja Ville Koski matkustivat kolmisenkymmentä tuntia Uuteen-Seelantiin, joka on Suomen miesten jalkapallomaajoukkueelle uusi pelipaikka.

Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen historiaan lukeutuu useita eksoottisia pelipaikkoja, mutta Oseaniassa Huuhkajat on tällä viikolla ensimmäistä kertaa. Suomi kohtaa perjantaina turnausisäntä Uuden-Seelannin ja maanantaina Kap Verden.

– Hienoa päästä pelaamaan muitakin kuin eurooppalaisia maita vastaan, hyökkääjä Joel Pohjanpalo kiteytti keskiviikkona etäyhteyksin järjestetyssä mediatilaisuudessa.

– Olen tainnut pelata maajoukkueurallani vain eurooppalaisia vastaan, hän pohdiskeli.

Ennen reissua Uuteen-Seelantiin Pohjanpalon pisin ja matkustamiseltaan vaivalloisin maajoukkuekomennus oli suuntautunut Kazakstaniin. Nyt hän matkusti huomattavasti kauemmas.

– Matka-ajan piti olla 26 tuntia, mutta Iranin sodan takia suunnitelmat muuttuivat. Matka-aika oli noin 30 tuntia. Pääsin täällä nopeasti kiinni rytmiin, mutta ensimmäisissä treeneissä ei pidä höntyillä turhaan, Pohjanpalo muistutti aikaeroon tottumisesta.

Ammattilaisjalkapalloilijoiden kalenterit ovat äärimmäisen viritetyt, koska ottelumäärät Euroopan huippusarjoissa ovat suuret, ja maaottelutauoillakin riittää tekemistä.

Italian toiseksi korkeimmalla sarjatasolla Serie B:ssä Palermoa edustavan Pohjanpalon mukaan Palloliitto kysyi pelaajilta, onko Uuteen-Seelantiin asti lähtijöitä. Johtavat pelaajat, kuten Pohjanpalo, nostivat peukun ylöspäin.

Ensivaikutelma Aucklandin seuduista on ollut hyvä.