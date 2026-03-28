KooKoon ja Pelicansin välinen puolivälieräsarja tiivistyy lahtelaisten jämäköityneeseen puolustuspelaamiseen sekä kouvolalaisnipun henkiseen tilaan, MTV Urheilun asiantuntijat Lasse Kukkonen ja Pekka Saravo analysoivat.

KooKoolla on taas pöytä katettuna.

Vuosi sitten runkosarjan kuudes sija vaihtui pudotuspelien avauskierroksella masentavaan Sport-tappioon lukemin 1–3. Nyt asetelmat ovat vielä paremmat, sillä KooKoo ylsi runkosarjassa uuteen seuraennätykseen, 2. sijaan ja suoraan paikkaan puolivälierissä.

KooKoon ykkösvahti Eetu Randelin tunnustaa, että viime kaudesta jäi paljon hampaankoloon.

– Se opetti sen, että jääkiekko on kiinni aika pienistä asioista. Hetken kun herpaantuu, niin siinä voi tilaisuus lipua ohi, hän kommentoi MTV Urheilulle.

Tähän teemaan tarttui myös asiantuntija Lasse Kukkonen Liiga-studiossa torstaina. Jokaisen menestykseen tähtäävään joukkueen pitää yleensä käydä ensin oppimassa pudotuspeleissä. Jatko on kiinni siitä, miten reagoi näihin tapahtumiin.

– Sitten ammattilaisurheilussa aletaan erotella niitä, jotka pystyvät käyttämään sen energiaksi – mikä näkyy tekoina kentällä – ja sitten on se toinen puoli, joka ottaa sen paineen kipsaavana, mikä näkyy hitaana reagoimisena ja pakottamisena, Kukkonen kertoo.

"Iso muutos heidän alkukauteensa"

Pelicansin maalivahti Patrik Bartosak ja tiivis puolustus pysäyttivät JYPin 1. kierroksella. Miten käy KooKoon?Tomi Natri /All Over Press