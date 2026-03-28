Jalkapallon Veikkausliiga-seura Ilveksen avainpelaaja Joona Veteli joutuu MTV Urheilun tietojen mukaan vähintään parin kuukauden sairauslomalle.
Ilves on saanut ensi viikolla alkavan Veikkausliigan kauden alla surkeita uutisia, kun sen avainpelaajiin lukeutuva Joona Veteli loukkaantui hiljattain harjoituksissa. Veteli oli vastikään palannut joukkueensa mukaan ikävän reisivammansa jälkeen.
MTV Urheilun tietojen mukaan Vetelin sairausloma venyy vähintään kahden kuukauden mittaiseksi.
30-vuotias kokenut keskikenttäpelaaja kuuluu sarjan eliittipelaajien kastiin. Veteli oli viime kaudella tamperelaisjoukkueen suurimpia onnistujia pelintekijän roolissaan.
Ilves sijoittui viime vuonna sarjassa kolmanneksi.
Veikkausliigan kausi 2026 käynnistyy pääsiäislauantaina 4. huhtikuuta. Joni Lehtosen luotsaama ryhmä kohtaa tuolloin kotonaan hallitsevan mestarin Kuopion Palloseuran.